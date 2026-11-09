Свыше тысячи файлов с материалами сексуального насилия над детьми обнаружили у 42-летнего детского уролога Брайана Сэка в США. Врача также обвиняют в незаконной съёмке несовершеннолетних пациентов во время медицинских процедур, пишет The Sun.

В личном облачном хранилище медика следователи нашли 1291 файл с запрещёнными материалами и ещё 27 864 файла, которые также изучаются в рамках расследования. Среди обнаруженного оказались фотографии, сделанные во время детских урологических операций.

Иск против Сэка и медицинских учреждений подали от имени 13 несовершеннолетних пациентов и их семей. Родители утверждают, что врач фотографировал детей на личный телефон во время осмотров и операций. Среди пациентов были даже младенцы.

Сэку предъявили обвинения в получении и хранении материалов сексуального насилия над детьми. Свою вину он не признал.

Ранее в Хабаровском крае 49-летнего мужчину отправили в СИЗО по делу о сексуальном насилии над малолетней девочкой. По предварительным данным, преступление произошло в посёлке Октябрьский, а подозреваемым стал житель соседнего населённого пункта Заветы Ильича.