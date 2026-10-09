Сыгравшего отца Билли Лумиса в «Крике» нашли мёртвым в ванной

Американский актёр Си Уэйн Морган, известный по роли Хэнка Лумиса в фильме «Крик», умер в возрасте 72 лет. Артиста нашли мёртвым в округе Лос-Анджелес, сообщает TMZ со ссылкой на источники.

Морган скончался 30 августа. По информации портала, его тело обнаружили в ванной комнате. Точная причина смерти и обстоятельства произошедшего пока не установлены.

Представитель полиции Лос-Анджелеса сообщил, что правоохранители приехали на место после сообщения об умершем человеке. На данном этапе следствие допускает, что смерть могла наступить по естественным причинам.

В хорроре «Крик» Морган сыграл Хэнка Лумиса — отца Билли Лумиса, одного из убийц, скрывавшихся под маской Призрачного лица. Позднее актёр вновь появился в этой роли в сцене воспоминаний в третьей части франшизы «Крик 3».

Ранее сообщалось, что в возрасте 75 лет умер известный индийский актёр Нана Патекар. Ему стало плохо дома в Гоа, после чего артиста доставили в Manipal Hospital. Медики проводили сердечно-лёгочную реанимацию около 45 минут, однако спасти его не удалось. Предварительно причиной смерти назвали остановку сердца, при этом её точную причину должны были установить после вскрытия. За почти пять десятилетий карьеры Патекар трижды получал Национальную кинопремию Индии, а в 2013 году удостоился государственной награды Падма Шри.