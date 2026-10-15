Сын экс-депутата Гудкова* незадолго до смерти проиграл деньги в казино

20-летний Иван Гудков, сын бывшего депутата Госдумы (2011-2016) Дмитрия Гудкова*, незадолго до смерти рассказывал о крупных проигрышах в азартных играх. Об этом сообщает Mash Money, изучивший публикации молодого человека в личном телеграм-канале.

По данным телеграм-канала, больше года Иван вёл блог под псевдонимом «Господин Август», где рассказывал о своей жизни, увлечении криптовалютами и азартными играми. Летом он даже устраивал среди подписчиков розыгрыши депозитов.

Позднее молодой человек признавался, что казино забрало у него все деньги. Mash Money также утверждает, что в его публикациях упоминались рискованная биржевая торговля, психоактивные вещества и личные проблемы.

О смерти сына Дмитрий Гудков* сообщил 14 октября. По словам бывшего депутата, Иван на протяжении многих лет боролся с «тяжёлыми внутренними проблемами, которые, к сожалению, так и не удалось преодолеть». Об азартных играх или финансовых потерях он не говорил.

Ранее Life.ru рассказывал о последних публикациях Ивана Гудкова. По словам молодого человека, в его жизни были два дара — родиться русским и жить в России.

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