Сын Ильи Авербуха Мартин сделал предложение своей девушке Софье

Сын известного фигуриста Ильи Авербуха, 22-летний Мартин, сделал предложение руки и сердца своей девушке Софье. Романтический момент произошёл во время совместного просмотра финального выпуска реалити-шоу, победителем которого стал Авербух-младший. Именно тогда молодой человек решил преподнести своей избраннице кольцо.

Мартин и Софья состоят в отношениях уже несколько лет. Ранее сын фигуриста признавался, что пока не планирует пышную свадьбу, поскольку прежде хочет добиться финансовой стабильности.

При этом молодые люди намерены самостоятельно оплатить свадебное торжество, не прибегая к финансовой помощи знаменитых родственников. Когда именно состоится свадьба, пока неизвестно.

Мартин родился в браке Ильи Авербуха с фигуристкой Ириной Лобачёвой. Сейчас его отец женат на актрисе Елизавете Арзамасовой, с которой воспитывает двоих детей — сына Льва и дочь Лию.

Ранее Life.ru рассказывал о предполагаемой помолвке 22-летнего сына Алёны Свиридовой Григория Мирошниченко с возлюбленной Ариной Соловьёвой. Девушка опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце, после чего поклонники заговорили о предстоящей свадьбе.