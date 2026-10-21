Сын Копайгородской попросил Мосгорсуд отсрочить наказание матери

Старший сын Янины Копайгородской добивается пересмотра решения, по которому его мать не получила отсрочку отбывания девятилетнего срока. Он обратился в апелляционную инстанцию Мосгорсуда, чтобы защитить интересы троих малолетних братьев и сестёр, сообщила ТАСС адвокат Елизавета Меткина.

После приговора Давид Давлатов взял опеку над тремя младшими детьми семьи. Мещанский суд Москвы отказал в отсрочке наказания по статье 82 УК РФ, сославшись в том числе на то, что несовершеннолетние уже находятся под опекой. В апелляционной жалобе старший сын указал, что не может заменить детям обоих родителей.

Ранее Гособвинение потребовало приговорить бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского к 21 году колонии строгого режима. Его супруге Янине прокурор запросил 16 лет колонии общего режима. Кроме того, каждому из супругов обвинение предложило назначить штраф в 500 млн рублей. Для Копайгородского прокуратура также потребовала запрета на 15 лет занимать руководящие должности в органах власти и конфискации 319,7 млн рублей — суммы, которую сторона обвинения связывает с полученными взятками. Янину обвиняют в пособничестве в растрате, посредничестве во взяточничестве, легализации средств, а также в подкупе и принуждении свидетеля к даче ложных показаний.