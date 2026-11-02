Старший сын Натальи Водяновой Лукас Портман окончил Брауновский университет с отличием и показал фотографии с выпускного. Торжественная церемония состоялась ещё в мае, однако поделиться снимками с подписчиками 24-летний молодой человек решил только сейчас.

Лукас также рассказал о неожиданной смене специальности. Изначально он собирался связать будущее с программированием, но за время учёбы увлёкся кинематографом.

«Начал с компьютерных наук, а закончил кинорежиссурой… Вот вам и Браун», — пошутил выпускник в подписи к фотографиям.

На опубликованных кадрах Портман позирует в традиционной академической мантии и шапочке. Рядом с ним — самые близкие люди, которые приехали поздравить его с окончанием университета.

В числе гостей оказались 20-летняя сестра Лукаса Нева, отчим Антуан Арно, а также родной отец Джастин Портман с супругой Морган Снайдер. На фотографиях появилась и возлюбленная выпускника Эрин Си, которая тоже училась в Брауновском университете.

Сама Наталья Водянова на торжестве не присутствовала. В мае супермодель ждала шестого ребёнка. О беременности она публично рассказала лишь в конце месяца, снявшись для французского Vogue. При этом причину своего отсутствия на выпускном сына модель не объясняла.

Ранее Life.ru рассказывал о рождении шестого ребёнка Натальи Водяновой. В начале сентября модель и её супруг Антуан Арно стали родителями девочки. Малышке дали сразу три имени — Анна Наталья Лариса. О пополнении в семье сообщила телеведущая Екатерина Мцитуридзе.