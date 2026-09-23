Сын посла Израиля в США получил тяжёлые ранения при атаке на блокпост

Сын израильского посла в США Йехиэля Лейтера оказался среди пострадавших при атаке на военный блокпост на Западном берегу реки Иордан. Военнослужащий получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу, сообщает The Jerusalem Post.

Нерия Лейтер, имеющий американское гражданство, проходит службу в резерве армии Израиля. Инцидент произошёл рядом с городом Модиин: автомобиль на большой скорости врезался в контрольно-пропускной пункт, где находился военный.

На Западном берегу Иордана ранили сына посла Израиля в США. Видео © Х / RabbiWolpe

После столкновения Лейтера в тяжёлом состоянии госпитализировали в одну из клиник Иерусалима. По данным издания, сейчас он находится под наркозом.

Водитель автомобиля, который совершил наезд на блокпост, был ликвидирован на месте. По информации The Times of Israel, нападавшим оказался 29-летний житель палестинской деревни Бейт-Ур-эт-Тахта Махмуд Мухаммед Слиман.

Для семьи дипломата это уже не первая трагедия, связанная с боевыми действиями. Другой сын Йехиэля Лейтера — Моше Едидия — погиб в 2023 году во время боёв в секторе Газа, где он служил командиром роты в звании майора.

Ранее Life.ru писал, что глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о росте напряжённости вокруг Израиля и ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, события в регионе перестали оставаться исключительно внутренней проблемой отдельных стран. Турецкий министр также призвал к изменению подхода к урегулированию конфликта и усилению гуманитарных мер.