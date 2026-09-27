«Сын сделал кому-то больно»: В Италии полиция обнаружила расчленённое тело после звонка женщины

Полиция задержала трёх человек после обнаружения расчленённого тела 39-летнего мужчины в квартире в Турине. О преступлении правоохранители узнали после звонка одной из местных жительниц. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA.

Женщина обратилась в полицию и рассказала о возможном преступлении, которое совершил её сын.

«Сын сделал кому-то больно», — заявила она.

После звонка сотрудники полиции приехали по указанному адресу. В квартире они обнаружили останки мужчины, а также двух женщин и мужчину. Всех троих, находившихся в помещении, задержали. Следователи устанавливают их возможную роль в произошедшем и обстоятельства смерти 39-летнего мужчины.

Ранее расчленённые останки женщины обнаружили возле канала в Дакке, столице Бангладеш. В сумке, похожей на школьный рюкзак, находились голова, туловище и обе руки, при этом ноги погибшей на момент публикации найти не удалось. Полиция начала устанавливать личность женщины и изучать записи с камер наблюдения в районе Адабор. К расследованию также подключили сотрудников криминального розыска и Бюро полицейских расследований Бангладеш.