Тройное убийство на Кутузовском: Дочь дипломата подозревают в расправе ради 50 млн

В Москве спустя 13 лет передали в суд дело об убийстве вдовы советского дипломата Риммы Белецкой и двух её сыновей — 12-летнего Ильи и девятилетнего Глеба. В совершении преступления обвиняются дочь женщины Валерия Кузмина и её муж Александр. Тела погибших до сих пор не найдены, пишет kp.ru.

Белецкая вместе с детьми исчезла в мае 2013 года. Тревогу подняли спустя несколько месяцев, когда мальчики не появились в школе. После обращения адвоката семьи правоохранители проверяли несколько версий — от отъезда за границу до похищения.

По версии следствия, женщину и детей убили в квартире на Кутузовском проспекте, после чего тела расчленили и вывезли в лес. Обвинение считает, что супруги тщательно готовились к преступлению и пытались создать себе алиби.

По данным СМИ, Александр на протяжении полугода тайно записывал разговоры с тёщей. Затем из фрагментов записей якобы смонтировали её речь, чтобы во время звонка отцу Белецкой создать впечатление, что женщина жива. Валерия, согласно версии следствия, включала телефоны дома, из-за чего данные биллинга первоначально указывали на нахождение супругов в квартире. Разобраться в их перемещениях следователям помог анализ автомобильного трафика.

Следствие связывает преступление со спором из-за наследства. После смерти дипломата его имущество разделили между вдовой и дочерью. Журналисты отмечают, что Кузмина ранее пыталась через суд получить принадлежавшие матери дом на Рублёвке и деньги на счёте в Нидерландах. Стоимость квартиры, загородного дома и участка Белецкой сейчас оценивается более чем в 50 млн рублей.

Позднее Кузмина отказалась от ранее данных показаний об обстоятельствах гибели матери и братьев. Её муж, в свою очередь, выдвинул другую версию и заявил о причастности к исчезновению семьи «Свидетелей Иеговы»*. Теперь обстоятельства тройного убийства предстоит установить суду.

Римма Белецкая была замужем за Виктором Белецким (1928–1998) — советским дипломатом и историком-международником. На дипломатической службе он работал с 1954 года, в разные годы служил в посольствах СССР в Австрии, ГДР и Чехословакии, а также в центральном аппарате МИД. В 1978–1980 годах занимал должность проректора Дипломатической академии МИД СССР, а с июня 1982-го по февраль 1985 года был чрезвычайным и полномочным послом СССР в Нидерландах. Белецкий также занимался научной работой и писал книги по истории международных отношений, в том числе о советско-австрийских отношениях и Потсдамской конференции.

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