В США арестовали сына бывшего директора Центрального разведывательного управления Джона Бреннана 40-летнего Кайла Оуэна Бреннана. Его обвиняют в перевозке материалов сексуального насилия над детьми. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

40-летнего Кайла Бреннана задержали 13 ноября на рабочем месте в Херндоне, штат Виргиния. При изучении его iPhone следователи обнаружили около 88 изображений, на которых, предположительно, несовершеннолетние девочки изображены в сексуальных сценах.

Поводом для расследования стали два сообщения, поступившие в Национальный центр по делам пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC) через систему CyberTipline. Правоохранители установили аккаунт, зарегистрированный на Бреннана, через который, предположительно, загружали запрещённые материалы. Среди обнаруженных файлов оказалось смонтированное изображение: на нём лицо одной несовершеннолетней девочки было совмещено с обнажённым телом другой. Сотрудники шерифской службы округа Фокир установили личность первой потерпевшей — ей было 12 лет.

Расследование началось ещё в 2024 году. 24 июля сотрудники шерифской службы провели обыск в доме Бреннана и изучили его электронные устройства, в том числе мобильный телефон. 2 октября 2026 года материалы передали Федеральному бюро расследований.

13 ноября агенты ФБР исследовали криминалистическую копию данных с iPhone. По информации Минюста, следователи обнаружили около 88 изображений, на которых, предположительно, несовершеннолетние девочки, в том числе не достигшие полового созревания, участвовали в откровенно сексуальных действиях. Среди файлов также было изображение сексуального насилия над маленьким ребёнком.

После ареста Бреннан предстал перед федеральным судом для первичного слушания. В случае признания виновным ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы. Пятилетний срок является обязательным минимальным наказанием по предъявленному обвинению. Окончательное решение о сроке примет федеральный судья. Дело расследуется в рамках федеральной программы Project Safe Childhood, которую Минюст США запустил в 2006 году для противодействия сексуальной эксплуатации детей в интернете.