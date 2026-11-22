Сын Милорада Додика Игор получил мандат на формирование нового правительства Республики Сербской. О решении президента Саво Минича сообщила местная телерадиокомпания RTRS.

37-летний политик претендует на пост премьер-министра Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины. Минич объяснил свой выбор поддержкой, которую кандидат получил на октябрьских парламентских выборах, а также необходимостью привлечь к управлению молодых специалистов.

«Нам нужны молодые, образованные люди, у которых есть силы для проведения реформ и видение развития Республики Сербской на десятилетия вперёд», — заявил президент на пресс-конференции.

Игор Додик окончил факультет экономики и управления миланского университета Боккони, владеет английским и итальянским языками. В период с 2023 по 2025 год он находился под американскими санкциями.

На всеобщих выборах 4 октября политик получил депутатский мандат в Народной скупщине Республики Сербской. Его отец Милорад Додик возглавляет правящий «Союз независимых социал-демократов».

По словам Минича, новое правительство должно продолжить прежний политический курс. Ожидается, что Игор Додик сформирует кабинет министров к середине декабря.

Ранее Life.ru сообщал, что Милорад Додик назвал дружбу с Россией стратегическим выбором Республики Сербской. После встречи с российским послом Игорем Калабуховым политик заявил о намерении продолжать диалог с Москвой на высшем уровне.