Сына Павла Астахова обвинили в мошенничестве на 378 млн рублей

Сын бывшего детского омбудсмена Павла Астахова Антон предстал перед судом по обвинению в мошенничестве с банковскими кредитами на сумму свыше 378 миллионов рублей. По версии следствия, он участвовал в организованной группе, получавшей деньги по поддельным документам. Об этом сообщает ТАСС из Пресненского суда Москвы, где началось рассмотрение дела.

Как следует из обвинительного заключения, Астахов и другой фигурант Дмитрий Арсеев организовали схему хищения средств АКБ «Апабанк». Следствие полагает, что участники группы оформляли фиктивные кредитные заявки, используя подложные документы.

«Астахов и другие соучастники преступления совершили хищение денежных средств на общую сумму 378 миллионов рублей», — сообщил представитель гособвинения Никита Молибога.

Часть полученных денег фигуранты впоследствии вернули банку. По словам прокурора, выплаты составили около 27,5 миллиона рублей, поэтому окончательный ущерб оценивается приблизительно в 350 миллионов. Гособвинение также указало на организованный характер предполагаемой преступной деятельности. По версии следствия, группа отличалась устойчивостью, сплочённостью и располагала материальной базой для реализации схемы.

Ранее Life.ru рассказывал, что Антону Астахову также вменяли подделку документов воинской части для приостановления уголовного преследования. По версии следствия, представленное ходатайство командования оказалось фиктивным, поскольку к моменту его оформления мужчина уже был исключён из списков личного состава. Кроме того, следователи проверяли обстоятельства получения им государственных наград.