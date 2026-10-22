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Регион
Опубликовано 22 октября, 19:37

Сына Павла Астахова обвинили в мошенничестве на 378 млн рублей

Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Сын бывшего детского омбудсмена Павла Астахова Антон предстал перед судом по обвинению в мошенничестве с банковскими кредитами на сумму свыше 378 миллионов рублей. По версии следствия, он участвовал в организованной группе, получавшей деньги по поддельным документам. Об этом сообщает ТАСС из Пресненского суда Москвы, где началось рассмотрение дела.

Как следует из обвинительного заключения, Астахов и другой фигурант Дмитрий Арсеев организовали схему хищения средств АКБ «Апабанк». Следствие полагает, что участники группы оформляли фиктивные кредитные заявки, используя подложные документы.

«Астахов и другие соучастники преступления совершили хищение денежных средств на общую сумму 378 миллионов рублей», — сообщил представитель гособвинения Никита Молибога.

Часть полученных денег фигуранты впоследствии вернули банку. По словам прокурора, выплаты составили около 27,5 миллиона рублей, поэтому окончательный ущерб оценивается приблизительно в 350 миллионов. Гособвинение также указало на организованный характер предполагаемой преступной деятельности. По версии следствия, группа отличалась устойчивостью, сплочённостью и располагала материальной базой для реализации схемы.

Защита сына экс-омбудсмена Астахова обжаловала его арест по делу о мошенничестве
Защита сына экс-омбудсмена Астахова обжаловала его арест по делу о мошенничестве

Ранее Life.ru рассказывал, что Антону Астахову также вменяли подделку документов воинской части для приостановления уголовного преследования. По версии следствия, представленное ходатайство командования оказалось фиктивным, поскольку к моменту его оформления мужчина уже был исключён из списков личного состава. Кроме того, следователи проверяли обстоятельства получения им государственных наград.

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Александра Мышляева
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