Астахову-младшему вменяют подделку документов воинской части и наград

Следствие установило новые эпизоды в деле сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова — Антона. Ему вменяется подделка официального ходатайства воинской части для приостановления уголовного дела, а также незаконное получение государственных наград.

В апреле 2025 года следствие по делу о мошенничестве было временно прекращено на основании документа от командования войсковой части. Однако проверка выявила подлог: ещё в январе того же года Антон Астахов был исключён из списков личного состава.

Представители воинской части не подтвердили факт подготовки бумаг, а экспертиза показала несоответствие гербовых печатей на документах реальным образцам. В связи с этим уголовное дело возобновили, добавив обвинение в служебном подлоге.

Параллельно возбуждено отдельное дело по факту незаконного награждения военнослужащего государственными наградами РФ. Ранее президентским указом от июня 2024 года Антону Астахову была присвоена медаль Суворова за участие в специальной военной операции.

Астахов-младший находится под стражей в СИЗО «Матросская Тишина» по обвинению в особо крупном мошенничестве. Защита настаивает, что полиция не имеет права расследовать дело действующего офицера, а полученные награды должны освобождать его от преследования, пишет ТАСС.

Напомним, сына Павла Астахова поместили в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере в апреле. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы. Недавно он попросился на СВО. Адвокат сообщил, что Астахов заключил контракт с Министерством обороны ещё в 2023 году. Мужчина успел дослужиться до офицерского чина и, по словам адвоката, три года провёл на линии соприкосновения, где был удостоен государственных наград.