Оба сына бывшего президента Украины Петра Порошенко* проживают в Лондоне и не участвуют в боевых действиях. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, раскритиковавший семьи украинских политиков за жизнь за границей на фоне продолжающегося конфликта.

«Дети Порошенко* живут в Лондоне. Причём старший сын Алексей носит звание старшего лейтенанта. Даже воевал, когда его отец был президентом. Воевал, правда, под чужой фамилией, но не в этом дело. Казалось бы, боевой офицер — сейчас бы послужить родине. Но нет», — заявил Олейник NEWS.ru.

По словам бывшего парламентария, Алексей Порошенко* уже имеет опыт военной службы, однако сейчас находится за пределами Украины. Олейник считает показательным, что представители семей влиятельных украинских политиков не отправляются на передовую.

Ранее Life.ru сообщал, что в январе 2025 года украинские СМИ рассказали об аресте имущества старшего сына Порошенко* Алексея из-за неявки по повесткам. По их данным, мужчину оштрафовали на 51 тысячу гривен, а затем ограничили распоряжение его активами. Адвокаты Порошенко-младшего заявляли, что он ещё в 2019 году был снят с воинского учёта после переезда за границу. Сам штраф, по словам защиты, был оплачен без признания вины.