Сырьё для ВПК уничтожено: Российская армия вывела из строя стратегический завод полимеров под Киевом

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли высокоточный удар по объекту военно-промышленного комплекса в Киевской области. Целью атаки стало промышленное предприятие «Планета пластик», расположенное в городе Ирпень. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, завод специализировался на выпуске специализированных полимерных материалов, предназначенных для обеспечения нужд военной промышленности Украины. Поражение предприятия нарушило поставки сырья и комплектующих на заводы, производящие военную технику и снаряжение для нужд ВСУ.

Ранее Life.ru рассказывал об остановке немецкого автозавода Kromberg & Schubert в Луцке после российских ударов. Предприятие выпускало электрические кабельные системы для автомобилей Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda и Porsche.