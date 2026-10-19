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Опубликовано 19 октября, 09:40

Сырьё для ВПК уничтожено: Российская армия вывела из строя стратегический завод полимеров под Киевом

ВС РФ нанесли удар по заводу полимеров «Планета пластик» в Ирпене

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли высокоточный удар по объекту военно-промышленного комплекса в Киевской области. Целью атаки стало промышленное предприятие «Планета пластик», расположенное в городе Ирпень. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, завод специализировался на выпуске специализированных полимерных материалов, предназначенных для обеспечения нужд военной промышленности Украины. Поражение предприятия нарушило поставки сырья и комплектующих на заводы, производящие военную технику и снаряжение для нужд ВСУ.

Дроны «Рубикона» сбили таранами летевшие в тыл украинские FP-2, «Лютый» и «Майя»
Дроны «Рубикона» сбили таранами летевшие в тыл украинские FP-2, «Лютый» и «Майя»

Ранее Life.ru рассказывал об остановке немецкого автозавода Kromberg & Schubert в Луцке после российских ударов. Предприятие выпускало электрические кабельные системы для автомобилей Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda и Porsche.

Больше новостей о действиях российских военных и сообщениях Минобороны — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Оксана Попова
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