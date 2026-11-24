Жители прифронтового села в ДНР устроили неожиданный сюрприз российскому военнослужащему с позывным Добрыня, который отмечал день рождения на передовой. После возвращения с боевого задания его встретили праздничной музыкой и домашним тортом, приготовленным местными жителями. Об этом Life.ru сообщил «Народный фронт».

Боец с позывным Добрыня получил домашний торт от жителей ДНР. Видео © Пресс-служба «Народного фронта»

До отправки в зону специальной военной операции мужчина жил обычной жизнью и работал. Решение изменить судьбу он принял после разговора с другом. В итоге Добрыня подписал контракт и отправился служить в подразделение войск беспилотных систем.

Особое место в жизни бойца занимает небольшая иконка, которую ему подарила бабушка. Военнослужащий всегда носит её в кармане и достаёт в минуты, когда особенно нуждается в поддержке. По его словам, он молится за себя, родных и близких.

Несмотря на напряжённую службу, Добрыня вместе с сослуживцами старается помогать мирным жителям. Военнослужащие привозят людям продукты и лекарства, в том числе после выполнения боевых задач.

В 2026 году день рождения бойца пришёлся на время службы на передовой. Вернувшись после очередного задания, он неожиданно услышал поздравительную песню и увидел приготовленный для него домашний торт. Такой подарок организовали жители прифронтового населённого пункта.

«Самый радостный день — мой день рождения 30 июня. Утром просыпаюсь, ребята там музыкальные колонки нашли, гражданские пришли, ребята их попросили испечь торт со сгущёнкой, меня поздравили», — поделился Добрыня.

Поддержку военнослужащему оказывает и Народный фронт. Организация передаёт ему изделия «Кулибин-клуба» — ножки и клеверные антенны для беспилотников, необходимые для работы техники.