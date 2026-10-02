Сьюзен Сарандон — 80: «Тельма и Луиза», «Оскар» и полвека вопреки голливудским правилам
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4 октября 2026 года Сьюзен Сарандон исполняется 80 лет. Как она стала звездой после 40, получила «Оскар», прожила больше 20 лет с Тимом Роббинсом и продолжает сниматься.
4 октября 2026 года Сьюзен Сарандон исполняется 80 лет. За её плечами — больше полувека в кино и пять номинаций на «Оскар». Обложка © Getty Images / anco Origlia
Сьюзен Сарандон предупреждали, что после 40 женская карьера в Голливуде идёт на спад. Получилось наоборот: «Тельма и Луиза», четыре оскаровские номинации за пять лет, победа за «Мертвец идёт» и роли, которые она продолжает получать на пороге 80-летия. Life.ru рассказывает, как Сарандон прожила больше полувека в кино, не подстраивая свою жизнь под привычный голливудский сценарий.
4 октября 2026 года Сьюзен Сарандон исполняется 80 лет. За её плечами к этому моменту уже больше полувека в кино — от «Джо» и «Шоу ужасов Рокки Хоррора» до «Тельмы и Луизы», «Мертвеца идёт», «Мачехи», «Облачного атласа» и новых картин 2026 года.
Самое интересное в этой карьере — даже не её продолжительность. Сарандон стала одной из редких голливудских актрис, для которых 40-летие оказалось не началом профессионального спада, а стартом самого сильного периода. «Иствикские ведьмы» вышли, когда ей было 40. «Дархэмский бык» — в 41. Луизу она сыграла в 44. Первый и пока единственный «Оскар» получила в 49.
И всё это произошло в индустрии, где ей самой когда-то говорили, что после сорока серьёзной женской карьеры ждать не стоит. Сарандон позднее вспоминала эту историю в интервью Vogue — как раз на примере «Дархэмского быка», ставшего одним из её главных успехов.
Кто такая Сьюзен Сарандон и как она попала в кино
Сьюзен Эбигейл Томалин родилась 4 октября 1946 года в Нью-Йорке и была старшей из девяти детей. Она изучала драматическое искусство в Католическом университете Америки, который окончила в 1968 году. Фамилия Сарандон досталась ей от первого мужа — актёра Криса Сарандона. Их брак продлился с 1967 по 1979 год, а фамилию после развода актриса сохранила.
В кино она оказалась довольно рано. Первой заметной картиной стала драма «Джо» 1970 года. Затем были телевизионные работы, а в 1975-м Сарандон сыграла Джанет Вайс в «Шоу ужасов Рокки Хоррора». Фильм со временем превратился в один из главных культовых мюзиклов американского кино.
Так что распространённая история о том, будто Сарандон «начала карьеру после сорока», неверна. К этому возрасту за её спиной уже было почти два десятилетия работы.
Больше того: за «Атлантик-Сити» Луи Маля она получила первую номинацию на «Оскар» ещё в 1982 году. Сарандон тогда было 35 лет. Фильм претендовал сразу на пять наград Американской киноакадемии, включая лучший фильм, режиссуру и две актёрские категории.
Поэтому точнее говорить не о позднем начале, а о позднем расцвете.
Почему главные роли пришли к Сьюзен Сарандон после 40
В 1980-е Сарандон постепенно вышла из категории заметных независимых актрис в большое массовое кино. В 1987 году появились «Иствикские ведьмы» с Джеком Николсоном, Шер и Мишель Пфайффер. Через год — романтическая спортивная комедия «Дархэмский бык».
Именно на съёмках «Дархэмского быка» произошло сразу две вещи, которые определили следующие десятилетия её жизни. Фильм закрепил за Сарандон статус большой голливудской звезды, а её партнёром стал молодой Тим Роббинс. Их отношения продлятся больше 20 лет.
Но настоящий культурный взрыв случился через три года.
«Тельма и Луиза»: роль, после которой Сарандон стала иконой
«Тельма и Луиза»: Сьюзен Сарандон в роли Луизы Сойер в фильме Ридли Скотта «Тельма и Луиза». Картина вышла в 1991 году и принесла актрисе одну из пяти номинаций на «Оскар». Фото © кадр из фильма «Тельма и Луиза»,режиссер Ридли Скотт,сценарист Кэлли Хури
Когда в 1991 году вышла «Тельма и Луиза» Ридли Скотта, Сьюзен Сарандон было 44 года. Она сыграла официантку Луизу Сойер, которая отправляется в поездку с подругой Тельмой — героиней Джины Дэвис. Обычный отдых превращается сначала в бегство, а затем в одну из самых знаменитых дорожных историй мирового кино.
Фильм получил пять номинаций на «Оскар». Причём обе главные актрисы — и Сарандон, и Дэвис — одновременно претендовали на награду за лучшую женскую роль. Победила тогда Джоди Фостер за «Молчание ягнят», зато Кэлли Хоури получила «Оскар» за оригинальный сценарий «Тельмы и Луизы». О других фильмах Ридли Скотта Life.ru рассказывал в отдельном материале.
Для Сарандон Луиза стала гораздо большим, чем просто ещё одна успешная роль. Её героиня оказалась частью образа, который затем будет сопровождать актрису десятилетиями: взрослая женщина не как мать, жена или приложение к мужскому персонажу, а как самостоятельный центр истории.
Любопытно, насколько долго прожил сам фильм. В сентябре 2026 года, буквально за несколько недель до 80-летия Сарандон, в лондонском Young Vic состоялась премьера музыкальной версии «Тельмы и Луизы». В работе над адаптацией участвовала автор оригинального сценария Кэлли Хоури. Спустя 35 лет история всё ещё получает новую жизнь.
О том, как Брэд Питт вспоминал съёмки с Сьюзен Сарандон и Джиной Дэвис, Life.ru писал отдельно.
После «Тельмы и Луизы» Сарандон четыре раза за пять лет выдвигали на «Оскар»
Начало 1990-х превратилось в главный наградной период её карьеры.
После «Тельмы и Луизы» Сарандон сыграла мать тяжело больного мальчика в «Масле Лоренцо», затем адвоката Реджи Лав в экранизации романа Джона Гришэма «Клиент». За обе картины последовали новые номинации на «Оскар».
В общей сложности Американская киноакадемия номинировала Сарандон пять раз: за «Атлантик-Сити», «Тельму и Луизу», «Масло Лоренцо», «Клиента» и «Мертвец идёт».
Последняя из этих ролей наконец принесла ей статуэтку.
«Мертвец идёт»: единственный «Оскар» Сьюзен Сарандон
В драме «Мертвец идёт» 1995 года Сарандон сыграла католическую монахиню сестру Хелен Прежан, которая становится духовным наставником заключённого, ожидающего смертной казни. Его сыграл Шон Пенн.
Режиссёром и сценаристом картины выступил Тим Роббинс. История была основана на книге реальной сестры Хелен Прежан и не сводилась к простому спору о виновности преступника: фильм одновременно показывал осуждённого, его наставницу и семьи жертв.
25 марта 1996 года Сарандон получила за эту работу «Оскар» как лучшая актриса. Ей было 49 лет. Шон Пенн в тот же год претендовал на награду за лучшую мужскую роль, а Роббинс — за режиссуру.
Получился почти идеальный ответ тому самому голливудскому правилу о «карьере до сорока»: свою главную профессиональную награду Сарандон получила почти в 50.
Сьюзен Сарандон и Тим Роббинс: больше 20 лет вместе, но без свадьбы
С Тимом Роббинсом: Сьюзен Сарандон и Тим Роббинс познакомились на съёмках «Дархэмского быка» и прожили вместе больше 20 лет, так и не зарегистрировав брак. Фото © Getty Images / Bill Davila/FilmMagic)
Сарандон и Роббинс познакомились на «Дархэмском быке» и стали одной из самых известных голливудских пар конца XX века. Они не регистрировали брак, но прожили вместе больше двух десятилетий.
Их связывала не только семья. Роббинс снимал Сарандон, в том числе в «Мертвеце идёт», а она появлялась в его проектах. В одном из интервью Роббинс рассказывал, что при работе с партнёром особенно важно сохранять то же профессиональное уважение, которое режиссёр проявляет к любому другому актёру.
В 2009 году представители пары подтвердили их расставание. К этому моменту Сарандон и Роббинс оставались вместе больше 20 лет.
Сколько детей у Сьюзен Сарандон
У Сьюзен Сарандон трое детей.
Старшая дочь Ева Амурри родилась в 1985 году от отношений актрисы с итальянским режиссёром Франко Амурри. От Тима Роббинса у Сарандон двое сыновей: Джек Генри Роббинс родился в 1989-м, Майлс Роббинс — в 1992-м.
Все трое в той или иной форме связали жизнь с индустрией развлечений. Ева стала актрисой и медиаперсоной, Джек работает как режиссёр и монтажёр, а Майлс — актёр и музыкант.
Здесь снова хорошо видна нестандартная для Голливуда биография Сарандон. Она стала матерью Евы ближе к сорока, а двух сыновей родила уже после своего 40-летия — ровно в тот период, когда её собственная актёрская карьера не замедлялась, а только набирала ход.
После «Оскара» Сарандон не превратилась в звезду одной эпохи
После победы за «Мертвеца идёт» её карьера не закончилась на престижных драмах 1990-х.
В 1998 году вышла «Мачеха» с Джулией Робертс. Позже были «Давайте потанцуем», «Зачарованная», «Милые кости», «Уолл-стрит: Деньги не спят», «Облачный атлас», «Порочная страсть».
В 2017 году, уже после 70-летия, Сарандон сыграла Бетт Дэвис в сериале «Вражда». В 2023-м появилась в супергеройском «Синем Жуке». В 2025 году сыграла Джию в комедии Netflix «Бабули» — причём сама её героиня была построена вокруг темы возраста, красоты и права пожилой женщины оставаться заметной и самостоятельной.
Это уже не просто долгая фильмография. Сарандон несколько раз переживала смену поколений Голливуда и каждый раз находила для себя новую нишу.
Чем Сьюзен Сарандон занимается сейчас, в 2026 году
В 2026 году Сарандон продолжает сниматься: картины с её участием показали на фестивале Tribeca и в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Фото © Getty Images / David Zorrakino/Europa Press
К своему 80-летию Сарандон не находится на символической «пенсии».
В феврале 2026 года Испанская киноакадемия вручила ей международную премию Goya Internacional за многолетний вклад в кино. Организаторы отдельно напомнили, что за карьеру Сарандон пять раз номинировалась на «Оскар» и сыграла в картинах, ставших частью массовой культуры.
Летом 2026-го на фестивале Tribeca прошла мировая премьера фильма «The Accompanist», где Сарандон играет Сильвию — пожилую женщину, неожиданно становящуюся частью жизни девятилетней девочки. Вместе с ней в картине снялась Обри Плаза.
А в сентябре Сарандон приехала на Венецианский кинофестиваль с драмой Андреа Паллаоро «The Echo Chamber». Фильм с Лукой Маринелли, Алисией Викандер и Сарандон вошёл в основной конкурс Venezia 83.
То есть всего за несколько месяцев до 80-летия актрисы две новые картины с её участием показывали на Tribeca и в основном конкурсе Венеции.
Пожалуй, это самый наглядный итог её спора с голливудскими возрастными правилами.
Почему история Сьюзен Сарандон важна именно в 80 лет
Сарандон нельзя назвать актрисой, которую обнаружили слишком поздно. Она снималась с 1970 года, стала частью культового «Шоу ужасов Рокки Хоррора» в 28 лет и получила первую оскаровскую номинацию в 35.
Но главная часть её карьеры действительно началась позже привычного для голливудской звезды возраста.
После 40 появились «Иствикские ведьмы» и «Дархэмский бык». В 44 — «Тельма и Луиза». Затем «Масло Лоренцо», «Клиент» и «Мертвец идёт». В 49 — «Оскар». После 50 — «Мачеха». После 60 — «Зачарованная» и «Облачный атлас». После 70 — «Вражда» и «Синий Жук». На пороге 80 — новые премьеры в Нью-Йорке и Венеции.
Поэтому её история — не столько про «поздний успех», сколько про отказ считать возраст финальной точкой карьеры.
В Голливуде ей однажды объяснили, что после сорока всё должно закончиться.
У Сьюзен Сарандон после сорока всё самое важное только началось.
Свой единственный «Оскар» Сьюзен Сарандон получила в 49 лет за драму «Мертвец идёт». После 70 она продолжила активно работать в кино и сериалах. Фото © Getty Images / Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis
FAQ
- Сколько лет Сьюзен Сарандон?
4 октября 2026 года Сьюзен Сарандон исполняется 80 лет. Она родилась 4 октября 1946 года в Нью-Йорке.
- За какой фильм Сьюзен Сарандон получила «Оскар»?
За роль сестры Хелен Прежан в драме Тима Роббинса «Мертвец идёт». Награду за лучшую женскую роль Сарандон получила на церемонии 1996 года.
- Сколько раз Сьюзен Сарандон номинировали на «Оскар»?
Пять раз: за «Атлантик-Сити», «Тельму и Луизу», «Масло Лоренцо», «Клиента» и «Мертвеца идёт». Победила она с пятой номинации.
- Кого Сьюзен Сарандон сыграла в «Тельме и Луизе»?
Луизу Сойер. Тельму сыграла Джина Дэвис. Обе актрисы получили номинации на «Оскар» за главную женскую роль.
- Кто был мужем Сьюзен Сарандон?
Единственным официальным мужем был актёр Крис Сарандон. После развода актриса сохранила его фамилию. Более 20 лет она состояла в отношениях с актёром и режиссёром Тимом Роббинсом, но они не женились.
- Сколько детей у Сьюзен Сарандон?
Трое: дочь Ева Амурри и сыновья Джек Генри и Майлс Роббинс.
- Какие самые известные фильмы Сьюзен Сарандон?
«Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Атлантик-Сити», «Иствикские ведьмы», «Дархэмский бык», «Тельма и Луиза», «Масло Лоренцо», «Клиент», «Мертвец идёт», «Мачеха», «Зачарованная» и «Облачный атлас».