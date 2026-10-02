Сьюзен Сарандон — 80: «Тельма и Луиза», «Оскар» и полвека вопреки голливудским правилам Оглавление Кто такая Сьюзен Сарандон и как она попала в кино Почему главные роли пришли к Сьюзен Сарандон после 40 «Тельма и Луиза»: роль, после которой Сарандон стала иконой После «Тельмы и Луизы» Сарандон четыре раза за пять лет выдвигали на «Оскар» «Мертвец идёт»: единственный «Оскар» Сьюзен Сарандон Сьюзен Сарандон и Тим Роббинс: больше 20 лет вместе, но без свадьбы Сколько детей у Сьюзен Сарандон После «Оскара» Сарандон не превратилась в звезду одной эпохи Чем Сьюзен Сарандон занимается сейчас, в 2026 году Почему история Сьюзен Сарандон важна именно в 80 лет FAQ 4 октября 2026 года Сьюзен Сарандон исполняется 80 лет. Как она стала звездой после 40, получила «Оскар», прожила больше 20 лет с Тимом Роббинсом и продолжает сниматься. 4 октября 2026 года Сьюзен Сарандон исполняется 80 лет. За её плечами — больше полувека в кино и пять номинаций на «Оскар». Обложка © Getty Images / anco Origlia

Сьюзен Сарандон предупреждали, что после 40 женская карьера в Голливуде идёт на спад. Получилось наоборот: «Тельма и Луиза», четыре оскаровские номинации за пять лет, победа за «Мертвец идёт» и роли, которые она продолжает получать на пороге 80-летия. Life.ru рассказывает, как Сарандон прожила больше полувека в кино, не подстраивая свою жизнь под привычный голливудский сценарий.

4 октября 2026 года Сьюзен Сарандон исполняется 80 лет. За её плечами к этому моменту уже больше полувека в кино — от «Джо» и «Шоу ужасов Рокки Хоррора» до «Тельмы и Луизы», «Мертвеца идёт», «Мачехи», «Облачного атласа» и новых картин 2026 года.

Самое интересное в этой карьере — даже не её продолжительность. Сарандон стала одной из редких голливудских актрис, для которых 40-летие оказалось не началом профессионального спада, а стартом самого сильного периода. «Иствикские ведьмы» вышли, когда ей было 40. «Дархэмский бык» — в 41. Луизу она сыграла в 44. Первый и пока единственный «Оскар» получила в 49.

И всё это произошло в индустрии, где ей самой когда-то говорили, что после сорока серьёзной женской карьеры ждать не стоит. Сарандон позднее вспоминала эту историю в интервью Vogue — как раз на примере «Дархэмского быка», ставшего одним из её главных успехов.

Кто такая Сьюзен Сарандон и как она попала в кино

Сьюзен Эбигейл Томалин родилась 4 октября 1946 года в Нью-Йорке и была старшей из девяти детей. Она изучала драматическое искусство в Католическом университете Америки, который окончила в 1968 году. Фамилия Сарандон досталась ей от первого мужа — актёра Криса Сарандона. Их брак продлился с 1967 по 1979 год, а фамилию после развода актриса сохранила.

В кино она оказалась довольно рано. Первой заметной картиной стала драма «Джо» 1970 года. Затем были телевизионные работы, а в 1975-м Сарандон сыграла Джанет Вайс в «Шоу ужасов Рокки Хоррора». Фильм со временем превратился в один из главных культовых мюзиклов американского кино.

Так что распространённая история о том, будто Сарандон «начала карьеру после сорока», неверна. К этому возрасту за её спиной уже было почти два десятилетия работы.

Больше того: за «Атлантик-Сити» Луи Маля она получила первую номинацию на «Оскар» ещё в 1982 году. Сарандон тогда было 35 лет. Фильм претендовал сразу на пять наград Американской киноакадемии, включая лучший фильм, режиссуру и две актёрские категории.

Поэтому точнее говорить не о позднем начале, а о позднем расцвете.

Почему главные роли пришли к Сьюзен Сарандон после 40

В 1980-е Сарандон постепенно вышла из категории заметных независимых актрис в большое массовое кино. В 1987 году появились «Иствикские ведьмы» с Джеком Николсоном, Шер и Мишель Пфайффер. Через год — романтическая спортивная комедия «Дархэмский бык».

Именно на съёмках «Дархэмского быка» произошло сразу две вещи, которые определили следующие десятилетия её жизни. Фильм закрепил за Сарандон статус большой голливудской звезды, а её партнёром стал молодой Тим Роббинс. Их отношения продлятся больше 20 лет.

Но настоящий культурный взрыв случился через три года.

«Тельма и Луиза»: роль, после которой Сарандон стала иконой

«Тельма и Луиза»: Сьюзен Сарандон в роли Луизы Сойер в фильме Ридли Скотта «Тельма и Луиза». Картина вышла в 1991 году и принесла актрисе одну из пяти номинаций на «Оскар». Фото © кадр из фильма «Тельма и Луиза»,режиссер Ридли Скотт,сценарист Кэлли Хури

Когда в 1991 году вышла «Тельма и Луиза» Ридли Скотта, Сьюзен Сарандон было 44 года. Она сыграла официантку Луизу Сойер, которая отправляется в поездку с подругой Тельмой — героиней Джины Дэвис. Обычный отдых превращается сначала в бегство, а затем в одну из самых знаменитых дорожных историй мирового кино.

Фильм получил пять номинаций на «Оскар». Причём обе главные актрисы — и Сарандон, и Дэвис — одновременно претендовали на награду за лучшую женскую роль. Победила тогда Джоди Фостер за «Молчание ягнят», зато Кэлли Хоури получила «Оскар» за оригинальный сценарий «Тельмы и Луизы». О других фильмах Ридли Скотта Life.ru рассказывал в отдельном материале.

Для Сарандон Луиза стала гораздо большим, чем просто ещё одна успешная роль. Её героиня оказалась частью образа, который затем будет сопровождать актрису десятилетиями: взрослая женщина не как мать, жена или приложение к мужскому персонажу, а как самостоятельный центр истории.

Любопытно, насколько долго прожил сам фильм. В сентябре 2026 года, буквально за несколько недель до 80-летия Сарандон, в лондонском Young Vic состоялась премьера музыкальной версии «Тельмы и Луизы». В работе над адаптацией участвовала автор оригинального сценария Кэлли Хоури. Спустя 35 лет история всё ещё получает новую жизнь.

О том, как Брэд Питт вспоминал съёмки с Сьюзен Сарандон и Джиной Дэвис, Life.ru писал отдельно.

После «Тельмы и Луизы» Сарандон четыре раза за пять лет выдвигали на «Оскар»

Начало 1990-х превратилось в главный наградной период её карьеры.

После «Тельмы и Луизы» Сарандон сыграла мать тяжело больного мальчика в «Масле Лоренцо», затем адвоката Реджи Лав в экранизации романа Джона Гришэма «Клиент». За обе картины последовали новые номинации на «Оскар».

В общей сложности Американская киноакадемия номинировала Сарандон пять раз: за «Атлантик-Сити», «Тельму и Луизу», «Масло Лоренцо», «Клиента» и «Мертвец идёт».

Последняя из этих ролей наконец принесла ей статуэтку.

«Мертвец идёт»: единственный «Оскар» Сьюзен Сарандон

В драме «Мертвец идёт» 1995 года Сарандон сыграла католическую монахиню сестру Хелен Прежан, которая становится духовным наставником заключённого, ожидающего смертной казни. Его сыграл Шон Пенн.

Режиссёром и сценаристом картины выступил Тим Роббинс. История была основана на книге реальной сестры Хелен Прежан и не сводилась к простому спору о виновности преступника: фильм одновременно показывал осуждённого, его наставницу и семьи жертв.

25 марта 1996 года Сарандон получила за эту работу «Оскар» как лучшая актриса. Ей было 49 лет. Шон Пенн в тот же год претендовал на награду за лучшую мужскую роль, а Роббинс — за режиссуру.

Получился почти идеальный ответ тому самому голливудскому правилу о «карьере до сорока»: свою главную профессиональную награду Сарандон получила почти в 50.

Сьюзен Сарандон и Тим Роббинс: больше 20 лет вместе, но без свадьбы

С Тимом Роббинсом: Сьюзен Сарандон и Тим Роббинс познакомились на съёмках «Дархэмского быка» и прожили вместе больше 20 лет, так и не зарегистрировав брак. Фото © Getty Images / Bill Davila/FilmMagic)

Сарандон и Роббинс познакомились на «Дархэмском быке» и стали одной из самых известных голливудских пар конца XX века. Они не регистрировали брак, но прожили вместе больше двух десятилетий.

Их связывала не только семья. Роббинс снимал Сарандон, в том числе в «Мертвеце идёт», а она появлялась в его проектах. В одном из интервью Роббинс рассказывал, что при работе с партнёром особенно важно сохранять то же профессиональное уважение, которое режиссёр проявляет к любому другому актёру.

В 2009 году представители пары подтвердили их расставание. К этому моменту Сарандон и Роббинс оставались вместе больше 20 лет.

Сколько детей у Сьюзен Сарандон

У Сьюзен Сарандон трое детей.

Старшая дочь Ева Амурри родилась в 1985 году от отношений актрисы с итальянским режиссёром Франко Амурри. От Тима Роббинса у Сарандон двое сыновей: Джек Генри Роббинс родился в 1989-м, Майлс Роббинс — в 1992-м.

Все трое в той или иной форме связали жизнь с индустрией развлечений. Ева стала актрисой и медиаперсоной, Джек работает как режиссёр и монтажёр, а Майлс — актёр и музыкант.

Здесь снова хорошо видна нестандартная для Голливуда биография Сарандон. Она стала матерью Евы ближе к сорока, а двух сыновей родила уже после своего 40-летия — ровно в тот период, когда её собственная актёрская карьера не замедлялась, а только набирала ход.

После «Оскара» Сарандон не превратилась в звезду одной эпохи

После победы за «Мертвеца идёт» её карьера не закончилась на престижных драмах 1990-х.

В 1998 году вышла «Мачеха» с Джулией Робертс. Позже были «Давайте потанцуем», «Зачарованная», «Милые кости», «Уолл-стрит: Деньги не спят», «Облачный атлас», «Порочная страсть».

В 2017 году, уже после 70-летия, Сарандон сыграла Бетт Дэвис в сериале «Вражда». В 2023-м появилась в супергеройском «Синем Жуке». В 2025 году сыграла Джию в комедии Netflix «Бабули» — причём сама её героиня была построена вокруг темы возраста, красоты и права пожилой женщины оставаться заметной и самостоятельной.

Это уже не просто долгая фильмография. Сарандон несколько раз переживала смену поколений Голливуда и каждый раз находила для себя новую нишу.

Чем Сьюзен Сарандон занимается сейчас, в 2026 году

В 2026 году Сарандон продолжает сниматься: картины с её участием показали на фестивале Tribeca и в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Фото © Getty Images / David Zorrakino/Europa Press

К своему 80-летию Сарандон не находится на символической «пенсии».

В феврале 2026 года Испанская киноакадемия вручила ей международную премию Goya Internacional за многолетний вклад в кино. Организаторы отдельно напомнили, что за карьеру Сарандон пять раз номинировалась на «Оскар» и сыграла в картинах, ставших частью массовой культуры.

Летом 2026-го на фестивале Tribeca прошла мировая премьера фильма «The Accompanist», где Сарандон играет Сильвию — пожилую женщину, неожиданно становящуюся частью жизни девятилетней девочки. Вместе с ней в картине снялась Обри Плаза.

А в сентябре Сарандон приехала на Венецианский кинофестиваль с драмой Андреа Паллаоро «The Echo Chamber». Фильм с Лукой Маринелли, Алисией Викандер и Сарандон вошёл в основной конкурс Venezia 83.

То есть всего за несколько месяцев до 80-летия актрисы две новые картины с её участием показывали на Tribeca и в основном конкурсе Венеции.

Пожалуй, это самый наглядный итог её спора с голливудскими возрастными правилами.

Почему история Сьюзен Сарандон важна именно в 80 лет

Сарандон нельзя назвать актрисой, которую обнаружили слишком поздно. Она снималась с 1970 года, стала частью культового «Шоу ужасов Рокки Хоррора» в 28 лет и получила первую оскаровскую номинацию в 35.

Но главная часть её карьеры действительно началась позже привычного для голливудской звезды возраста.

После 40 появились «Иствикские ведьмы» и «Дархэмский бык». В 44 — «Тельма и Луиза». Затем «Масло Лоренцо», «Клиент» и «Мертвец идёт». В 49 — «Оскар». После 50 — «Мачеха». После 60 — «Зачарованная» и «Облачный атлас». После 70 — «Вражда» и «Синий Жук». На пороге 80 — новые премьеры в Нью-Йорке и Венеции.

Поэтому её история — не столько про «поздний успех», сколько про отказ считать возраст финальной точкой карьеры.

В Голливуде ей однажды объяснили, что после сорока всё должно закончиться.

У Сьюзен Сарандон после сорока всё самое важное только началось.

Свой единственный «Оскар» Сьюзен Сарандон получила в 49 лет за драму «Мертвец идёт». После 70 она продолжила активно работать в кино и сериалах. Фото © Getty Images / Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis

FAQ

Сколько лет Сьюзен Сарандон?

4 октября 2026 года Сьюзен Сарандон исполняется 80 лет. Она родилась 4 октября 1946 года в Нью-Йорке.

За какой фильм Сьюзен Сарандон получила «Оскар»?

За роль сестры Хелен Прежан в драме Тима Роббинса «Мертвец идёт». Награду за лучшую женскую роль Сарандон получила на церемонии 1996 года.

Сколько раз Сьюзен Сарандон номинировали на «Оскар»?

Пять раз: за «Атлантик-Сити», «Тельму и Луизу», «Масло Лоренцо», «Клиента» и «Мертвеца идёт». Победила она с пятой номинации.

Кого Сьюзен Сарандон сыграла в «Тельме и Луизе»?

Луизу Сойер. Тельму сыграла Джина Дэвис. Обе актрисы получили номинации на «Оскар» за главную женскую роль.

Кто был мужем Сьюзен Сарандон?

Единственным официальным мужем был актёр Крис Сарандон. После развода актриса сохранила его фамилию. Более 20 лет она состояла в отношениях с актёром и режиссёром Тимом Роббинсом, но они не женились.

Сколько детей у Сьюзен Сарандон?

Трое: дочь Ева Амурри и сыновья Джек Генри и Майлс Роббинс.

Какие самые известные фильмы Сьюзен Сарандон?

«Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Атлантик-Сити», «Иствикские ведьмы», «Дархэмский бык», «Тельма и Луиза», «Масло Лоренцо», «Клиент», «Мертвец идёт», «Мачеха», «Зачарованная» и «Облачный атлас».

Авторы Александра Новоселова