Дорожные реагенты представляют для автомобиля большую опасность, чем ноябрьские заморозки и перепады температуры. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредил автоэксперт Ян Хайцеэр.

«Мы гораздо больше боимся реагентов, которые начинают сыпать на дороги, потому что это по-настоящему агрессивные субстанции, которые сжирают кузов», — подчеркнул вице-президент Национального автомобильного союза.

По словам специалиста, воздействие дорожной химии на машину можно сравнить с тем, что происходит с обувью во время зимней слякоти. Даже качественные новые ботинки способны потерять первоначальный вид всего за несколько дней прогулок по московским улицам. Аналогичным образом реагенты воздействуют на автомобильный кузов и другие элементы конструкции.

При этом ноябрьская погода тоже создаёт определённые сложности для водителей. Особенно неприятно резкое похолодание после оттепели, когда на стоявшем под открытым небом автомобиле появляется наледь. Температурные скачки также могут негативно сказываться на работе электронных систем.

Однако обычных колебаний около нуля, по мнению Хайцеэра, опасаться не стоит. Более серьёзным испытанием становятся резкие изменения температуры примерно на 20 градусов.

«Холод — это всегда дополнительная нагрузка на все системы, потому что они начинают работать в крайнем режиме. Это проверка на прочность», — пояснил эксперт.