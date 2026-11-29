Табачная фабрика JTI Ukraine в Кременчуге поплатилась за выпуск оружия для ВСУ
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Российские войска нанесли удар по производственным цехам табачной фабрики JTI Ukraine в Кременчуге Полтавской области, где выпускали оружие для военных. На предприятии изготавливали боеприпасы для нужд украинской армии, сообщили в Минобороны России.
«В результате ударов поражены в Кременчуге Полтавской области – цеха табачной фабрики «JTI Ukraine», в которых осуществлялось изготовление боеприпасов для ВСУ», — говорится в сообщении.
Ранее руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова также сообщала о производстве боеприпасов на мощностях табачной фабрики в Кременчуге.