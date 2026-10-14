На мощностях табачной фабрики «JTI Украина» в Полтавской области организовали выпуск боеприпасов для стрелкового оружия, сообщила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Соответствующее заявление прозвучало на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Жданова перечислила украинские предприятия, по которым российские войска нанесли удары.

По словам дипломата, табачная фабрика использовалась для обеспечения Вооружённых сил Украины (ВСУ) боеприпасами. Она включила это предприятие в число объектов, подвергшихся демилитаризации.

Другой названной целью стал завод «АвтоКрАЗ» в Полтавской области. Как утверждает Жданова, на его территории производили и хранили специальные шасси для пусковых установок ракет «Фламинго».

Ранее Life.ru сообщал об ударе по предприятию «Умные боеприпасы» в Киеве. По данным Минобороны РФ, на этой площадке осуществлялись сборка и хранение крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических FP-9 и комплектующих к ним.