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Опубликовано 14 октября, 22:12

Жданова сообщила о производстве боеприпасов на фабрике JTI в Полтавской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На мощностях табачной фабрики «JTI Украина» в Полтавской области организовали выпуск боеприпасов для стрелкового оружия, сообщила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Соответствующее заявление прозвучало на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Жданова перечислила украинские предприятия, по которым российские войска нанесли удары.

По словам дипломата, табачная фабрика использовалась для обеспечения Вооружённых сил Украины (ВСУ) боеприпасами. Она включила это предприятие в число объектов, подвергшихся демилитаризации.

Другой названной целью стал завод «АвтоКрАЗ» в Полтавской области. Как утверждает Жданова, на его территории производили и хранили специальные шасси для пусковых установок ракет «Фламинго».

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Ранее Life.ru сообщал об ударе по предприятию «Умные боеприпасы» в Киеве. По данным Минобороны РФ, на этой площадке осуществлялись сборка и хранение крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических FP-9 и комплектующих к ним.

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Виталий Приходько
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