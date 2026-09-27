Таджикистан претендует на место непостоянного члена СБ ООН на 2028–2029 годы

Таджикистан подтвердил намерение впервые стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2028–2029 годах. Заявление прозвучало в Нью-Йорке во время общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщил глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин.

«Для укрепления ООН необходима большая ответственность. Таджикистан готов это сделать. И впервые в своей истории Таджикистан баллотируется в Совет Безопасности на период 2028–2029 годов», — сказал он.

Душанбе заявлял о своей кандидатуре на этот период и ранее. В 2023 году её поддержала группа государств — членов Организации исламского сотрудничества. Таджикистан рассчитывает впервые получить место непостоянного члена Совбеза.

Мухриддин также поздравил Киргизию с избранием непостоянным членом Совета Безопасности на 2027–2028 годы. По словам министра, Душанбе рассматривает работу в Совбезе не как статус, а как ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Глава МИД также поддержал реформирование ООН. Он отметил, что преобразования должны повысить эффективность организации, сделать её работу более гибкой.

Кроме того, Мухриддин заявил о росте международной напряжённости и снижении уровня доверия между государствами. Среди приоритетов Таджикистана он назвал укрепление мира, вопросы водных ресурсов, борьбу с терроризмом и развитие международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане начали рассматривать вопрос о прекращении действия Римского статута Международного уголовного суда. Совет нижней палаты парламента обсудил соответствующий проект постановления на внеочередном заседании 16 сентября. Подробности принятого по документу решения власти республики не раскрыли. Таджикистан подписал Римский статут в 1998 году, ратифицировал его в 2000-м, а для страны он вступил в силу в 2002 году.