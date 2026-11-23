Таджикистан официально начал процедуру выхода из Международного уголовного суда (МУС), направив соответствующее уведомление в Организацию Объединённых Наций. Окончательно республика прекратит участие в Римском статуте 20 ноября 2027 года.

Письменное обращение Душанбе поступило в организацию 20 ноября 2026 года. Поскольку генсек ООН Антониу Гутерриш выступает депозитарием международного договора, именно с момента получения им документа начинается отсчёт установленного срока выхода.

По правилам Римского статута, государство может отказаться от участия в соглашении, предварительно известив об этом Организацию Объединённых Наций. Решение приобретает юридическую силу спустя 12 месяцев после регистрации уведомления, если страна не обозначила более позднюю дату.

Таджикистан присоединился к числу подписантов Римского статута ещё 30 ноября 1998 года, а 5 мая 2000-го завершил процедуру его ратификации. Таким образом, после вступления решения в силу республика прекратит участие в договоре, на основании которого действует Международный уголовный суд.

Ранее Life.ru сообщал, что парламент Таджикистана одобрил запуск процедуры выхода из МУС, обвинив суд в политизации и двойных стандартах. Соответствующее постановление депутаты приняли 1 октября по инициативе президента Эмомали Рахмона. В Душанбе тогда заявили, что избирательный подход к международному правосудию ставит под сомнение независимость судебной инстанции.