Таджикистан выходит из МУС: В Душанбе обвинили суд в политике и двойных стандартах

Работа Международного уголовного суда (МУС) приобрела политический оттенок, а избирательный подход и предвзятость ставят под сомнение независимый статус этой структуры. С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел Таджикистана Идибек Каландар, обращаясь к депутатам нижней палаты парламента, передаёт парламентское издание «Садои мардум» («Голос народа»).

Соответствующее постановление было утверждено депутатами нижней палаты парламента Таджикистана 1 октября. Данное решение дает старт процедуре выхода республики из состава Международного уголовного суда. Это обусловлено нормами национального законодательства, согласно которым именно нижняя палата обладает полномочиями принимать решения о денонсации международных договоров, ранее ратифицированных страной.

«К сожалению, последние события вокруг Международного уголовного суда показали сложность и многогранность процессов в деле обеспечения международного уголовного правосудия, а также растущую политизацию деятельности суда», — сказал он.

Каландар также заявил, что международное уголовное правосудие всё больше рискует утратить свою беспристрастность: постепенно оно превращается в рычаг политического давления, используемый при урегулировании споров между государствами, из-за чего установленные дипломатические механизмы фактически остаются в стороне. Такой избирательный и предвзятый подход, как он отметил, наносит удар по репутации Международного уголовного суда как самостоятельной инстанции.

Замглавы МИД также обвинил суд в систематическом отходе от международных стандартов и принципов беспристрастности. По его убеждению, подобный курс лишает возможности разбирать дела всесторонне и в русле международного законодательства.

Каландар обратил внимание на то, что политическая ангажированность судебного органа стала причиной отзыва подписей под Римским статутом со стороны Москвы и Вашингтона. Кроме того, ряд государств, включая Бурунди и Филиппины, и вовсе приняли решение о полном выходе из этого договора.

Выход из МУС запускается именно через нижнюю палату: по законам республики решение о денонсации ратифицированных международных договоров принимает этот орган. Как уточнил председатель парламентского комитета по законодательству и правам человека Рустам Шохмурод, инициативу о прекращении действия Статута внёс президент Эмомали Рахмон.

До этого Life.ru рассказывал, что власти Таджикистана начали обсуждать возможность отказа от Римского статута. Проект постановления «О прекращении действия Статута Международного уголовного суда» рассматривали 16 сентября на внеочередном заседании совета нижней палаты парламента.