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Опубликовано 24 сентября, 20:33

В МИД России пошутили о переименовании МУС из-за выхода стран

Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru

Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru

Международному уголовному суду может вскоре потребоваться изменить название, если тенденция к выходу государств из организации продолжится. Так пошутили в Правовом департаменте МИД России.

«В этом году уже пять государств официально уведомили ООН о своем выходе из МУС. Если тенденция сохранится, Международному уголовному суду, возможно, вскоре придётся убрать одно из слов в своем названии», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД России напомнили, что в 2026 году о выходе из МУС заявили Нигер, Буркина-Фасо, Мали, Венесуэла и Чад. По данным ведомства, к ним также могут присоединиться Таджикистан и Науру.

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Ранее Life.ru рассказывал, что власти Таджикистана начали рассматривать вопрос о прекращении действия Римского статута Международного уголовного суда. Проект соответствующего постановления обсудили на заседании совета нижней палаты парламента республики.

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Артём Гапоненко
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