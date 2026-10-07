Таиланд может ввести налог на вылет для всех авиапассажиров

Власти Таиланда рассматривают введение налога в размере 1000 бат (около 2,5 тыс. рублей) за каждый выезд из страны самолётом. Сбор может распространиться на путешественников всех национальностей, включая самих граждан королевства, сообщает тайское издание The Nation.

Проект нового закона вынесло на общественное обсуждение налоговое управление при Минфине Таиланда. Консультации начались 30 сентября и продлятся до 29 октября 2026 года. Пока сбор не действует.

На первом этапе налог предлагается установить на уровне 1000 бат с человека при вылете из страны. При этом в законопроекте предусмотрен максимальный размер сбора — до 5000 бат за один выезд.

От налога хотят освободить ряд категорий пассажиров. В их числе — международные транзитные путешественники, которые не покидают специально отведённую зону аэропорта, а также члены экипажей и другой транспортный персонал, выполняющий служебные обязанности.

Если закон примут, он вступит в силу через 180 дней после публикации в правительственной Royal Gazette. Те, кто успеет приобрести билеты до вступления новых правил в силу, платить сбор не будут, даже если сам вылет состоится позднее.

Министр финансов Таиланда Экнити Нититанпрапас объяснил инициативу в том числе желанием стимулировать внутренний туризм и сократить отток денег за границу. При этом Ассоциация тайских туристических агентств уже выступила против проекта, предупредив, что новый налог может увеличить расходы путешественников и ударить по туротрасли.

Ранее посол России дал совет «зимовщикам», которые не хотят уезжать из Таиланда через 30 дней. По словам дипломата, некоторые граждане приезжают в королевство уже в октябре и остаются до апреля или мая. Однако с 15 сентября правила безвизового въезда в королевство изменились.