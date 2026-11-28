Таиланд рассматривает введение санкций против этнических повстанческих группировок, которые контролируют приграничные районы Мьянмы. Причиной стало загрязнение рек мышьяком из-за кустарной добычи золота и редкоземельных металлов, заявил премьер-министр королевства Анутхин Чанвиракун, пишет Reuters.

С понедельника Минобороны Таиланда остановит поставки химикатов для горнодобывающей промышленности в приграничные районы соседней страны. Таким образом власти намерены ограничить работу добывающих предприятий в верховьях рек Кок, Сай и Руак. Если загрязнение продолжится, Бангкок рассмотрит запрет на импорт продукции этих предприятий и введение санкций против повстанческих группировок.

Тем временем Таиланд и Мьянма договорились совместно проверять качество воды в 12 пунктах вдоль общей границы в течение года. Стороны достигли соглашения по итогам трёхдневных переговоров в Бангкоке. В обсуждении также участвовал посол Китая в качестве наблюдателя, поскольку горнодобывающие предприятия работают неподалёку от китайской границы.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Таиланда рекомендовали населению не употреблять десять видов речных моллюсков, ракообразных и рыб после выявления в них опасного уровня токсичных веществ. В некоторых образцах концентрация мышьяка и свинца в несколько раз превысила установленные нормы. Проверки проводили на протяжении почти двух лет.