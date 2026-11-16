Президент Белоруссии Александр Лукашенко поинтересовался, сколько этнических евреев сегодня проживает в Еврейской автономной области. Выяснилось, что их доля составляет менее 1% населения региона. Разговор состоялся во время встречи белорусского лидера с губернатором ЕАО Марией Костюк.

«Так а сколько там евреев, вот в пропорции? Там же не все евреи. Все, как говорится, перемешалось. А сколько там евреев?» — спросил Лукашенко у главы российского региона.

Отвечать на вопрос пришлось одному из участников делегации ЕАО. Он пояснил, что этнические евреи составляют менее одного процента жителей области. Интерес к национальному составу региона возник во время разговора об истории его создания. Лукашенко напомнил о роли выходцев из Белоруссии в освоении территории. Костюк рассказала о переселении людей в ЕАО в 1928–1938 годах и передала белорусскому лидеру архивную справку об их численности.

По данным Росстата, опубликованным в сборнике о регионах России, евреи составляли 0,6% населения ЕАО по переписи 2021 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг обвинения в подготовке двух стран к масштабному военному столкновению с Западом. Москва и Минск не собираются развязывать войну против НАТО и Евросоюза в 2030 году, заверил он.