Внешние силы на протяжении более чем тысячелетней истории России предпринимали попытки расколоть её общество и ослабить государство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 3 ноября на заседании Совета по межнациональным отношениям.

«Сегодня внешние силы пытаются расколоть российское общество. Уважаемые друзья, так было всегда, на протяжении всей нашей более чем тысячелетней истории», — подчеркнул глава государства.

По словам президента, подобные попытки связаны с геополитическим положением России, которая за столетия превратилась в крупную и влиятельную державу. Путин отметил, что противники страны в разные исторические периоды стремились уменьшить её возможности и влияние.

Тема сохранения общественного единства стала одной из ключевых на заседании Совета. Встреча также посвящена итогам Года единства народов России, укреплению межнационального согласия и сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей.