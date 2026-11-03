«Так было всегда»: Путин объяснил, почему противники России веками пытались расколоть страну
Путин: Внешние силы всегда хотели добиться раскола в российском обществе
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Внешние силы на протяжении более чем тысячелетней истории России предпринимали попытки расколоть её общество и ослабить государство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 3 ноября на заседании Совета по межнациональным отношениям.
«Сегодня внешние силы пытаются расколоть российское общество. Уважаемые друзья, так было всегда, на протяжении всей нашей более чем тысячелетней истории», — подчеркнул глава государства.
По словам президента, подобные попытки связаны с геополитическим положением России, которая за столетия превратилась в крупную и влиятельную державу. Путин отметил, что противники страны в разные исторические периоды стремились уменьшить её возможности и влияние.
Тема сохранения общественного единства стала одной из ключевых на заседании Совета. Встреча также посвящена итогам Года единства народов России, укреплению межнационального согласия и сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей.
На том же заседании Владимир Путин призвал своевременно выявлять риски межнациональных конфликтов и профессионально реагировать на возникающие проблемы. Президент подчеркнул особую роль представителей национально-культурных и религиозных объединений, органов власти и местного самоуправления, которые непосредственно взаимодействуют с гражданами. По словам главы государства, разногласия неизбежно возникают в любом обществе, поэтому важно вовремя замечать потенциальные противоречия и не допускать их перерастания в серьёзные конфликты.