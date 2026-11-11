МИД Португалии отверг упрёки генсека НАТО Марка Рютте в недооценке угрозы со стороны России. Ведомство назвало его высказывания легкомысленными и напомнило о поддержке Украины. Заявление опубликовано 10 ноября в соцсети X.

В интервью нидерландскому телевидению на прошлой неделе генсек пожаловался, что союзники в Испании и Португалии воспринимают происходящее в России как преимущественно польскую проблему из-за географической удалённости. Рютте заявил, что новейшим российским ракетам требуется лишь на пять минут больше, чтобы достичь Лиссабона, чем Варшавы. Это сравнение он использовал как довод в пользу общей для союзников угрозы.

«Прискорбно, что генеральный секретарь НАТО так легкомысленно высказывается по столь серьёзному вопросу», — ответили на это в португальском МИД. В министерстве заявили, что генсек обязан учитывать позицию стран, которые твёрдо поддерживают Киев и осознают риски для безопасности.

Представитель НАТО Эллисон Харт позднее пояснила, что правительства всех стран альянса разделяют оценку России как угрозы. По её словам, Рютте часто обращается к широкой аудитории, чтобы объяснить, почему вопросы безопасности касаются и государств, удалённых от восточных границ блока.

Ранее Life.ru рассказывал, что генсек НАТО Марк Рютте неожиданно напомнил европейским политикам о масштабных закупках российского газа, когда те возмутились топливной сделкой Дональда Трампа с Москвой. По его словам, соглашение России и США о поставках дизеля вызвало настоящую панику в Европе. Однако сам Евросоюз продолжает приобретать российский СПГ в объёмах, значительно превосходящих масштабы американской сделки, напомнил чиновник.