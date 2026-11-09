Британский пилот Стив Фрейзер заявил, что за последние четыре года неоднократно наблюдал в европейском небе объекты, движение которых не мог объяснить. По словам 48-летнего лётчика, имеющего 27-летний стаж работы в гражданской авиации, с 2022 года он сталкивался с подобными явлениями шесть или семь раз. Об этом сообщает Metro.

Чаще всего загадочные огни появлялись в районе Брюсселя и других частей Бельгии. Первоначально Фрейзер предполагал, что наблюдает за военными самолётами, выполняющими дозаправку в воздухе. Однако характер движения объектов заставил его усомниться в этой версии.

Пилота насторожили скорость и траектория полёта неизвестных аппаратов. По его оценке, они двигались не так, как знакомые ему воздушные суда. При этом похожие огни заметил и другой член экипажа.

«Я видел эти огни во время полёта, и мой коллега тоже заметил их, возвращаясь из Литвы. Мы видели их в одном и том же воздушном пространстве и примерно в одном направлении», — рассказал Фрейзер.