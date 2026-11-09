Так не летают самолёты: Пилот с 27-летним стажем рассказал о семи встречах с НЛО в небе
Британский пилот сообщил о семи встречах с НЛО в небе над Европой
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Британский пилот Стив Фрейзер заявил, что за последние четыре года неоднократно наблюдал в европейском небе объекты, движение которых не мог объяснить. По словам 48-летнего лётчика, имеющего 27-летний стаж работы в гражданской авиации, с 2022 года он сталкивался с подобными явлениями шесть или семь раз. Об этом сообщает Metro.
Чаще всего загадочные огни появлялись в районе Брюсселя и других частей Бельгии. Первоначально Фрейзер предполагал, что наблюдает за военными самолётами, выполняющими дозаправку в воздухе. Однако характер движения объектов заставил его усомниться в этой версии.
Пилота насторожили скорость и траектория полёта неизвестных аппаратов. По его оценке, они двигались не так, как знакомые ему воздушные суда. При этом похожие огни заметил и другой член экипажа.
«Я видел эти огни во время полёта, и мой коллега тоже заметил их, возвращаясь из Литвы. Мы видели их в одном и том же воздушном пространстве и примерно в одном направлении», — рассказал Фрейзер.
Ранее Life.ru рассказывал о встрече двух американских пилотов с загадочным объектом над штатом Огайо. Во время полёта на высоте около 12,5 километра экипаж заметил серебристый предмет, напоминавший огромную таблетку. По словам лётчиков, объект двигался навстречу самолёту, однако ни бортовые системы, ни авиадиспетчеры не зафиксировали его на радарах. Один из пилотов успел сделать фотографию, которую позднее передали исследователям неопознанных воздушных явлений.