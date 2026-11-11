Врач сборной России по самбо одним из первых бросился на помощь украинскому спортсмену Владиславу Рудневу, потерявшему сознание во время поединка на чемпионате мира в Ташкенте. Инцидент произошёл после удушающего приёма в схватке с россиянином Асланбеком Кодзаевым, сообщает «Чемпионат».

Врач сборной России по самбо первым пришёл на помощь украинскому борцу. Видео © Telegram / «Чемпионат»

Шестикратный чемпион мира Руднев долго сопротивлялся удушающему приёму соперника, однако в итоге потерял сознание прямо на ковре. Заметив состояние украинца, врач российской команды поспешил к нему. Вскоре на помощь пришёл и медик из Грузии. Совместными усилиями специалисты привели спортсмена в чувство и помогли ему подняться.

Поединок проходил на предварительной стадии соревнований в весовой категории до 79 килограммов. Победа позволила Кодзаеву прервать многолетнюю беспроигрышную серию титулованного украинца на чемпионатах мира.

Впоследствии россиянин дошёл до финала, где одолел представителя Армении Геворга Азатяна. Золотая медаль турнира в Ташкенте стала для 29-летнего уроженца Северной Осетии второй в карьере: впервые чемпионом мира по боевому самбо он стал в 2019 году.