«Такая была красивая»: Поклонники перестали узнавать Алёну Шишкову после новых фото

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати — модель Алёна Шишкова — столкнулась с волной критики после публикации новых фотографий. Подписчики заявили, что с трудом узнают 33-летнюю знаменитость, и принялись обсуждать перемены в её внешности. Некоторые даже начали задавать вопросы о самочувствии модели.

На свежих селфи Шишкова запечатлела себя во время осенней прогулки. Для выхода она выбрала белую кепку, нежно-голубую спортивную кофту на молнии и тёмно-синюю куртку. Светлые волосы модель уложила мягкими волнами, дополнив образ лёгким макияжем.

Алёна сейчас. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missalena.92_life

Однако внимание пользователей привлёк не столько наряд знаменитости, сколько её лицо. Комментаторы обратили внимание на выраженные скулы и изменившиеся черты, после чего под снимками развернулась дискуссия о внешности бывшей избранницы Тимати.

«Не узнала. Вообще другая стала», «Она болеет?», «Такая была красивая… И ничего не осталось от той красоты», — написали подписчики.

Одна из пользовательниц и вовсе обратилась к Шишковой с эмоциональным призывом изменить образ жизни.

«Боже, девушка, что вы с собой делаете?! Верните себя себе! Займитесь спортом, ходите в сауну, встречайтесь со своей семьёй, развивайтесь, учите новый язык, путешествуйте», — говорится в комментарии.

Другие участники обсуждения сравнили модель с американской певицей Мадонной и предположили, что изменения могут быть связаны с косметологическими процедурами. Впрочем, нашлись и те, кто вступился за Шишкову. По мнению её защитников, особенности внешности могут объясняться худобой, а обсуждать чужое лицо в столь резких выражениях неуместно.

Ранее Life.ru рассказывал об откровенном признании Алёны Шишковой о лечении анорексии и булимии. Модель сообщила, что в определённый момент её вес снизился до 45 килограммов при росте 176 сантиметров. По словам знаменитости, она боялась выходить в свет из-за постоянной критики и долго не решалась открыто говорить о своих проблемах. После курса лечения Шишкова набрала 15 килограммов, а затем обратилась за помощью к пластическому хирургу для восстановления пропорций тела.