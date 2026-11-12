Лариса Долина призналась, что никогда не отказывается от концертов из-за плохого самочувствия. Народная артистка России считает недомогание недостаточной причиной, чтобы подводить зрителей. Об этом она рассказала Пятому каналу.

Долина заявила, что у неё не бывает температуры. Видео © Пятый канал

По словам певицы, придерживаться такого принципа ей помогает необычная физиологическая особенность. Даже во время болезни у исполнительницы, как она утверждает, не повышается температура тела.

«У меня никогда не поднимается температура. Ну, такая физиология у меня», — объяснила Долина.

Артистка убеждена, что в большинстве случаев состояние здоровья позволяет ей продолжать работу. Отмена выступления из-за недомогания, по её мнению, была бы неправильным решением по отношению к публике.

При этом певица не оставляет своё самочувствие без внимания. На её концертах за кулисами постоянно находится врач-фониатор, который специализируется на заболеваниях гортани и голосового аппарата.

Присутствие медика придаёт исполнительнице дополнительную уверенность и позволяет своевременно получить профессиональную помощь при возникновении проблем с голосом.