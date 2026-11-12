Лариса Долина заявила, что никогда не температурит
Обложка © VK / Лариса Долина
Лариса Долина призналась, что никогда не отказывается от концертов из-за плохого самочувствия. Народная артистка России считает недомогание недостаточной причиной, чтобы подводить зрителей. Об этом она рассказала Пятому каналу.
Долина заявила, что у неё не бывает температуры. Видео © Пятый канал
По словам певицы, придерживаться такого принципа ей помогает необычная физиологическая особенность. Даже во время болезни у исполнительницы, как она утверждает, не повышается температура тела.
«У меня никогда не поднимается температура. Ну, такая физиология у меня», — объяснила Долина.
Артистка убеждена, что в большинстве случаев состояние здоровья позволяет ей продолжать работу. Отмена выступления из-за недомогания, по её мнению, была бы неправильным решением по отношению к публике.
При этом певица не оставляет своё самочувствие без внимания. На её концертах за кулисами постоянно находится врач-фониатор, который специализируется на заболеваниях гортани и голосового аппарата.
Присутствие медика придаёт исполнительнице дополнительную уверенность и позволяет своевременно получить профессиональную помощь при возникновении проблем с голосом.
Ранее Life.ru сообщал о решении Ларисы Долиной временно приостановить сольные выступления. На концерте в Коломне 11 ноября артистка призналась, что тяжёлые события последних лет эмоционально истощили её и отразились на творчестве. Певица намерена восстановить силы, подготовить новую программу и вернуться к гастролям в 2027 году.