Американский журналист Такер Карлсон допустил, что Украина может прекратить существование в течение ближайших десяти лет. Такое мнение он высказал в своём подкасте.

Карлсон связал этот прогноз с возможным переходом украинских земель под контроль иностранцев и изменением состава населения страны. По его мнению, через десять лет значительная часть собственности и населения Украины может оказаться связана с другими государствами.

Журналист также утверждает, что украинские власти меняют законодательство в интересах иностранного капитала. Ещё одной причиной Карлсон назвал нехватку рабочей силы. По его оценке, Киев пытается компенсировать её за счёт привлечения работников из-за рубежа.

Ранее Такер Карлсон заявил, что именно поддержка Киева со стороны США позволяет конфликту на Украине продолжаться. По словам журналиста, Вашингтон продолжает оказывать Незалежной помощь через американские разведывательные структуры. В частности, утверждает журналист, они передают Киеву информацию о целях.