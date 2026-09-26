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Опубликовано 25 сентября, 23:53

Такер Карлсон допустил исчезновение Украины через десять лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Американский журналист Такер Карлсон допустил, что Украина может прекратить существование в течение ближайших десяти лет. Такое мнение он высказал в своём подкасте.

Карлсон связал этот прогноз с возможным переходом украинских земель под контроль иностранцев и изменением состава населения страны. По его мнению, через десять лет значительная часть собственности и населения Украины может оказаться связана с другими государствами.

Журналист также утверждает, что украинские власти меняют законодательство в интересах иностранного капитала. Ещё одной причиной Карлсон назвал нехватку рабочей силы. По его оценке, Киев пытается компенсировать её за счёт привлечения работников из-за рубежа.

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Ранее Такер Карлсон заявил, что именно поддержка Киева со стороны США позволяет конфликту на Украине продолжаться. По словам журналиста, Вашингтон продолжает оказывать Незалежной помощь через американские разведывательные структуры. В частности, утверждает журналист, они передают Киеву информацию о целях.

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Виталий Приходько
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