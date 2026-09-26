Такер Карлсон допустил исчезновение Украины через десять лет
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Американский журналист Такер Карлсон допустил, что Украина может прекратить существование в течение ближайших десяти лет. Такое мнение он высказал в своём подкасте.
Карлсон связал этот прогноз с возможным переходом украинских земель под контроль иностранцев и изменением состава населения страны. По его мнению, через десять лет значительная часть собственности и населения Украины может оказаться связана с другими государствами.
Журналист также утверждает, что украинские власти меняют законодательство в интересах иностранного капитала. Ещё одной причиной Карлсон назвал нехватку рабочей силы. По его оценке, Киев пытается компенсировать её за счёт привлечения работников из-за рубежа.
Ранее Такер Карлсон заявил, что именно поддержка Киева со стороны США позволяет конфликту на Украине продолжаться. По словам журналиста, Вашингтон продолжает оказывать Незалежной помощь через американские разведывательные структуры. В частности, утверждает журналист, они передают Киеву информацию о целях.
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