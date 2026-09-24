«Таких примеров нет»: Ульянов отверг обвинения России в угрозах украинским АЭС

Россия никогда не наносила ударов по ядерным объектам на Украине и не создаёт для них угроз, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Такое заявление дипломат сделал на брифинге, комментируя недавнюю резолюцию Генеральной конференции МАГАТЭ.

«Россия в отличие от Украины никогда никаких нападений на атомные объекты на Украине не совершала. Таких примеров нет», — заявил Ульянов.

Поводом стала принятая на 70-й сессии Генконференции МАГАТЭ резолюция по ядерной безопасности на Украине. Российский дипломат назвал документ «позорным» и отверг содержащийся в нём призыв к Москве прекратить действия на украинских ядерных объектах и против них.

Ранее Life.ru сообщал, что Запорожская АЭС за три месяца десять раз теряла доступ к внешнему электроснабжению. Ульянов тогда также заявлял об атаках на объекты станции и обвинял Киев в попытках сорвать ремонт линий электропередачи.