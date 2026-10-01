«Таких средств ни у кого нет»: Путин назвал главное военное преимущество России

Россия в случае внешней угрозы будет опираться на свои конкурентные преимущества в сфере вооружений. Об этом президент Владимир Путин заявил, рассуждая о возможном противостоянии с более многочисленным и экономически мощным противником.

«Во-первых, мы понимаем, что перед нами будет противник, в два раза по численности больше нас. Это крупный экономический потенциал, крупный военный потенциал. Да, у нас сил и средств не так уж много будет для того, чтобы противостоять этой угрозе. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе», — отметил лидер РФ на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

Одним из таких факторов президент назвал имеющиеся у России средства поражения. Он напомнил, что Франция и Великобритания являются ядерными державами. При этом Путин заявил, что отдельных видов вооружений, которыми располагает Москва, сейчас нет ни у одной другой страны.

«А как нам противостоять агрессору? Мы никому не угрожаем. Мы просто говорим, что инструментов защиты себя у нас не так уж и много», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин заявил, что поставки вооружений в зоны конфликтов традиционно воспринимаются как нежелательная практика. По словам российского лидера, государства, как правило, стараются избегать таких действий, учитывая возможные последствия для идущих боевых действий. Путин отметил, что ничего хорошего в поставках вооружений в зоны конфликтов нет и все страны мира всегда стремятся от этого отойти.