Таким «Нюрнберг» ещё не видели: В Австрии впервые показали полную версию российского фильма

Зрители в Вене первыми увидели фильм «Нюрнберг» таким, каким его изначально задумывали создатели, — сразу все четыре серии расширенной истории. Премьерный сеанс прошёл в российском посольстве в Австрии, рассказал РИА «Новости» режиссёр Николай Лебедев.

«Я очень рад, что здесь посольство решило показать фильм в полном объёме — целиком, четыре серии вместе. В таком виде его на публике никто не видел. Он вышел на стримингах, но на телевидении ещё нет. И в этом смысле это премьера картины», — сказал Лебедев.

Изначально проект создавался значительно объёмнее кинотеатрального варианта, вышедшего в 2023 году. Ради проката авторам пришлось убрать три сюжетные линии. Позднее этот материал вернули в «Нюрнбергскую историю», которая появилась на стримингах в 2025-м.

До венского мероприятия четыре эпизода никто не демонстрировал аудитории подряд как одно произведение. Лебедев признавался, что опасался слишком большой продолжительности и возможной усталости публики. Однако после просмотра режиссёр пришёл к выводу, что повествование воспринимается цельно.

Особенно его тронула реакция собравшихся. В центре сюжета находится человек, пытающийся после войны и пережитых потрясений обрести себя прежнего. Пройти через внутренний хаос ему помогают любовь и надежда.

Российскую ленту периодически представляют и в других европейских странах, хотя такие мероприятия проходят реже, чем хотелось бы её создателю. До Австрии она, в частности, добралась до Софии. Там публике предложили сокращённый кинотеатральный вариант.

Венская премьера состоялась незадолго до 80-летия завершения Международного военного трибунала в Нюрнберге. Процесс проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946-го. Он стал первым международным судом над руководителями нацистской Германии за военные преступления и преступления против человечности.

Ранее сообщалось, что российские зрители не увидят историческую драму «Нюрнберг» режиссёра Джеймса Вандербилта — лента не выйдет в прокат. Министерство культуры отказало картине в выдаче удостоверения. Решение принято в соответствии с подпунктом «з» пункта 19 порядка выдачи прокатных удостоверений — из-за несоответствия содержания картины требованиям федерального законодательства РФ.