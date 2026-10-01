«Такого больше нигде нет»: Лукьянов объяснил, чем «Валдай» привлекает Путина

Формат Международного дискуссионного клуба «Валдай» представляет особый интерес для президента России Владимира Путина из-за возможности напрямую общаться с разнообразной зарубежной аудиторией. Об этом заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» и директор по научной работе клуба Фёдор Лукьянов.

«Мне кажется, что именно «Валдай» для президента интересен, потому что это не такая уж частая возможность для руководителя такого уровня получить непосредственную реакцию от очень разнообразной международной аудитории. Вообще это уникальный формат, такого в мире больше нигде нет. Так что, я думаю, он очень ценит», — сказал Лукьянов ИС «Вести».

По его словам, ценность такого общения заключается именно в прямой реакции иностранных участников на позицию российского лидера, которую сложно получить в других форматах.

XXIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Московской области с 28 сентября по 1 октября. Его тема — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выступление Путина на пленарной сессии «Валдая» относится к числу ежегодных выступлений российского лидера, за которыми, по его словам, следят во всём мире.