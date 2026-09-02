Такого не было даже в СССР: улов сельди в России побил все исторические максимумы

С начала 2026 года объём добычи тихоокеанской сельди перевалил за полмиллиона тонн. Такие цифры озвучил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев в интервью РИА «Новости» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Показатели вылова на конец августа превышают прошлогодние на треть. Если сложить добычу атлантического и тихоокеанского видов, то суммарный объем уже достиг отметки в 650 тысяч тонн.

Зверев подчеркнул, что советские рыбаки никогда не приближались к нынешним результатам. Для сравнения: пиковые значения в СССР фиксировались в 1976–1977 годах, когда удавалось добыть 365 и 387 тысяч тонн соответственно.

Среднегодовой улов в период с 1976 по 1990 год составлял 235 тысяч тонн. Настоящее изобилие этой рыбы, по мнению главы ассоциации, наступило только сейчас.

Изменилась и структура промысла. Если в 2015–2020 годах сельдь занимала лишь 10% от общего объема добычи, то теперь её доля выросла до 14%. Этот вид поднялся со третьего на второе место в списке самых облавливаемых.

Ключевую роль в росте сыграло стремительное увеличение сахалино-хоккайдской популяции. В то время как запасы трески в мире сокращаются, она выпала из тройки лидеров, а её доля в улове снизилась с 10% до 6%.

Ранее в России оптовая цена сельди упала до 110 рублей за килограмм. Эта рыба остаётся и одной из самых востребованных у россиян. По расчётам ассоциации, в среднем на одного жителя страны приходится 2,6 килограмма тихоокеанской и атлантической сельди в год.