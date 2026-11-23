Демократическая партия США обеспечила себе не менее 258 мест в Палате представителей — это её лучший результат за 34 года. Исторический успех партии подтвердило агентство Associated Press.

Достичь этой отметки демократам помогла победа Чака Хаббарда в Северной Каролине. Он обошёл действующего конгрессмена от Республиканской партии Вирджинию Фокс, обеспечив своей партии ещё один мандат.

По подсчётам AP, республиканцам достались как минимум 173 кресла в нижней палате. При этом распределение оставшихся четырёх мест ещё не определено, поэтому окончательный состав Палаты представителей может измениться.

Столь крупного представительства демократы не добивались с 1992 года, когда президентом США был избран Билл Клинтон. Даже после победы Барака Обамы на выборах 2008 года партия получила на одно место меньше — 257.