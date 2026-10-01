«Такого нет ни у одной ядерной державы»: Путин оценил уровень российских сил сдерживания

Уровень современности российских Ракетных войск стратегического назначения превышает 98%, такого показателя сейчас нет ни у одной другой ядерной державы. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«У нас Ракетные войска стратегического назначения, я уже говорил об этом, чуть ли не на 98 с лишним процентов являются современными. Такого уровня современности у ядерных держав, ни у одной ядерной державы, нет», — сказал президент.

Путин отметил, что Россия продолжает развивать собственные ядерные силы, поэтому заинтересована в сохранении их технологического уровня и дальнейшем обновлении.

Российский лидер также указал на наличие новых средств вооружения, включая планирующий блок и современную систему преодоления противоракетной обороны.

Кроме того, президент упомянул высокотехнологичное оружие средней дальности, аналогов которого, по его словам, у других государств пока нет.

Путин добавил, что все ядерные державы относятся к технологически развитым странам, поэтому со временем подобные системы могут появиться и у них. Однако сейчас, подчеркнул он, такими средствами располагает только Россия.

Ранее президент объяснил разговоры ЕС о «ядерной угрозе» России. По его словам, европейцам выгодно эксплуатировать этот тезис, чтобы отвлечь внимание своих граждан от собственной агрессивной политики.