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Опубликовано 16 октября, 15:21

«Такого понятия нет»: Неонатолог опроверг популярный миф о «материнском инстинкте»

Неонатолог Чинчак не верит в существование «материнского инстинкта»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

«Материнского инстинкта» как научного понятия не существует, а навыки ухода за новорождённым и женщины, и мужчины приобретают с опытом, заявил врач-неонатолог Владислав Чинчак. По его словам, родительское поведение формируется постепенно.

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Специалист сравнил представления о врождённом умении заботиться о ребёнке со стереотипом, будто бы женщины от природы лучше готовят, стирают и убирают. Разницу в навыках он объяснил количеством практики: мужчины выполняют эти задачи значительно реже. Тот же принцип действует и в уходе за малышом.

«Такого понятия нет. Есть родительское поведение и опыт, которые формируются на длительной дистанции», — подчеркнул собеседник 360.ru.

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Ранее психолог объяснил настойчивые требования родителей подарить им внуков стремлением вновь почувствовать себя нужными и привычными представлениями о семейной жизни. Он посоветовал молодым супругам спокойно обозначать границы и самостоятельно принимать решение о рождении ребёнка.

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Борис Эльфанд
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