«Такого понятия нет»: Неонатолог опроверг популярный миф о «материнском инстинкте»

«Материнского инстинкта» как научного понятия не существует, а навыки ухода за новорождённым и женщины, и мужчины приобретают с опытом, заявил врач-неонатолог Владислав Чинчак. По его словам, родительское поведение формируется постепенно.

Специалист сравнил представления о врождённом умении заботиться о ребёнке со стереотипом, будто бы женщины от природы лучше готовят, стирают и убирают. Разницу в навыках он объяснил количеством практики: мужчины выполняют эти задачи значительно реже. Тот же принцип действует и в уходе за малышом.

«Такого понятия нет. Есть родительское поведение и опыт, которые формируются на длительной дистанции», — подчеркнул собеседник 360.ru.