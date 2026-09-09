Тактильный голод: что творит с мозгом нехватка обнимашек и почему люди списывают это на погоду

Отсутствие прикосновений запускает реальные физиологические изменения. По словам клинического психолога Елизаветы Куликовой, тактильный голод перестраивает работу мозга и гормональный фон. Человек может состоять в браке или работать в коллективе, но при этом испытывать острую физическую нехватку контакта. Об этом пишет RuNews24.ru.

Кожа является крупнейшим органом с миллионами рецепторов. При касании снижается уровень гормона стресса кортизола и повышается окситоцин. Этот процесс замедляет пульс и активирует парасимпатическую нервную систему, подавая сигнал организму о безопасности.

Дефицит близости редко возникает изолированно. Обычно он сопровождает глубокое чувство покинутости даже среди толпы. В психологии это называется эмоциональной депривацией. Из всех её форм именно телесная считается наиболее мучительной, так как проявляется через физические ощущения.

Состояние часто маскируется под особенности личности. Люди годами винят в апатии усталость или дурной характер. Они избегают чужой инициативы, считая любые жесты чужими, хотя внутренне отчаянно нуждаются в тепле. Возникает парадокс: сильное желание близости борется со страхом перед ней.

«Человек, которого никто не обнимает годами может испытывать что-то подобное на депрессивное состояние, списывать своё состояние на усталость, «погоду», «характер». Часто такие люди: перестают инициировать контакт сами; могут избегать прикосновений, потому что они стали «чужими»; чувствуют себя неловко, когда кто-то пытается их обнять; одновременно и хотят близости, и боятся её», — пояснила эксперт.

Нервная система сохраняет пластичность, поэтому чувствительность можно восстановить. Начать стоит с простых действий. Подойдёт массаж любой продолжительности, контакт с животными, укутывание в плотный плед или тёплые водные процедуры.

Регулярное воздействие помогает снизить общий уровень тревоги. Растирание ладонями также возвращает ощущение собственного тела. Эти шаги заново учат нервную систему воспринимать физический контакт как ресурс, а не угрозу нарушения границ.

Ранее психолог объяснил, почему людей с нарциссическими чертами личности часто неправильно воспринимают окружающие. По словам специалиста, за внешней уверенностью нередко скрываются глубокая внутренняя неуверенность и травматичный опыт. При этом понимание причин такого поведения не означает, что человек должен терпеть нарушение своих личных границ.