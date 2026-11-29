Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ, актёра театра и кино и художественного руководителя Государственного театра наций Евгения Миронова с 60-летием. Глава государства пожелал юбиляру крепкого здоровья, творческих успехов и всего самого доброго.

В своём письме российский лидер отметил преданность Миронова искусству и его вклад в развитие отечественной культуры.

«Талантливый, увлечённый человек, вы посвятили себя творчеству, своими глубокими, запоминающимися актёрскими работами обогатили отечественный кинематограф и театральное искусство», — говорится в поздравлении.

Незадолго до юбилея Евгений Миронов в интервью Life.ru поделился личной историей и рассказал, как рождение сына в 48 лет изменило его жизнь и помогло заново открыть для себя многие вещи. Актёр признался, что позднее отцовство подарило ему совершенно новый жизненный опыт.