«Заново открываешь всё»: Миронов признался, что отцовство в 48 лет перевернуло его мир

Народный артист России Евгений Миронов признался, что рождение сына в 48 лет подарило ему чувство, которого не могли заменить даже многочисленные роли в театре и кино. В интервью Алеко Надиряну для шоу «Мой монолог» актёр рассказал, как позднее отцовство изменило его восприятие жизни.

Миронов объяснил свои ощущения через песню Басты «Сансара». Раньше ему казалось, что продолжение себя он находит в сыгранных персонажах, поскольку в каждого вкладывает частицу собственной личности. Однако со временем артист понял, что ему необходимо нечто большее.

«Раньше я думал, что эти «голоса» — это мои роли. Что-то есть в этом. Я абсолютно точно оставляю часть себя в своих ролях. Но мне очень понадобился этот голос рядом, и он появился. И это очень много для меня значит», — поделился Миронов.

Сейчас сыну актёра 12 лет, и семья постепенно входит в непростой подростковый период. По словам Миронова, у мальчика появилось собственное мнение практически по любому вопросу, которое он готов долго отстаивать. Знаменитому отцу приходится учиться терпению, хотя удаётся это далеко не всегда. При этом воспитание сына, признаётся артист, даёт ему возможность снова почувствовать себя ребёнком. Миронов старается смотреть на окружающее не с позиции взрослого человека, накопившего жизненный опыт, а глазами Петра.

«Ты заново открываешь всё, вот всё. Мир открываешь заново. Потому что ты не смотришь опытными глазами отца — ты смотришь его глазами. Смотришь и кайфуешь», — рассказал актёр.

Миронов долгое время оберегал личную жизнь от посторонних. Впервые публично представил сына он только в 2020 году, появившись с ним на премьере мультфильма. Сейчас артист всё чаще делится размышлениями о воспитании, признавая, что готовых рецептов общения с ребёнком не существует.