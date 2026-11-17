Власти Эстонии разработали план, позволяющий сохранить работу государственных органов даже в случае иностранной оккупации территории страны. Управление ключевыми цифровыми сервисами предполагается перенести на зарубежные серверы, сообщает Politico.

Основой стратегии станет система государственных облачных сервисов, размещённых за пределами республики. Она должна обеспечить сохранность важнейших данных и возможность предоставлять электронные услуги даже при потере контроля над собственной инфраструктурой.

«В идеале мы хотели бы построить системы, способные выдержать любой возможный кризис, но на практике ни одна страна не может предсказать или исключить все риски. Нам также необходимо сохранить надёжную основу, с которой можно будет заново выстроить цифровую государственность Эстонии», — рассказал советник по IT-архитектуре и инфраструктуре эстонского Министерства юстиции и цифровых технологий Аллан Аллмер.

Часть необходимой инфраструктуры уже существует. В Люксембурге работает так называемое цифровое посольство Эстонии, где хранятся резервные копии государственных данных. В их числе сведения о гражданах, земельный кадастр, законодательные документы и другие ключевые реестры.

Теперь власти намерены расширить возможности этой системы. По словам одного из разработчиков стратегии Тыну Грюнберга, для госструктур создают защищённые приложения, способные работать на облачных платформах и собственной цифровой инфраструктуре. Их планируют размещать как в Люксембурге, так и на других европейских площадках.

Подобная схема особенно важна для Эстонии, где значительная часть взаимодействия граждан с государством давно переведена в электронный формат. Через интернет жители могут голосовать, подписывать документы, оплачивать налоги и получать официальные свидетельства. Новая стратегия призвана сохранить доступность этих сервисов даже в условиях чрезвычайного кризиса.

Ранее Life.ru сообщал, что Эстония намерена с 1 декабря закрыть все пункты пропуска на границе с Россией. Глава МИД республики Маргус Цахкна объяснил это решение предполагаемой попыткой поджога оборонного предприятия Threod Systems под Таллином.