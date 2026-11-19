Владимир Путин связал кажущуюся непоследовательность США с особенностями их политической системы. Об этом российский президент рассказал журналистам после саммита в Шэньчжэне.

«Там много всяких противовесов, всяких инструментов сохранения баланса политических сил, поэтому так просто со стороны, когда смотришь, кажется, что здесь непоследовательно, там не так, как бы хотелось», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия внимательно следит за происходящим в Соединённых Штатах. По его словам, российская сторона анализирует внутриполитические процессы в Америке и понимает, насколько непросто устроена система принятия решений в этой стране.

Особое внимание президент обратил на многочисленные механизмы, призванные поддерживать равновесие между различными политическими силами. Именно с их существованием он связал ситуацию, когда действия Вашингтона со стороны могут выглядеть противоречивыми.

При этом Путин не стал ограничиваться оценкой американской политической системы, заметив, что главным считает другой аспект отношений между государствами.

«Но самое главное в другом», — подчеркнул российский лидер, завершая эту часть ответа.

Заявление прозвучало во время общения президента с журналистами после первой трёхсторонней встречи руководителей России, Китая и США. Переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина прошли 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в Шэньчжэне.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия, США и Китай приняли совместную Декларацию о мире по итогам саммита. Документ затрагивает реформирование ООН, энергетическое сотрудничество, деятельность Международного уголовного суда и снижение ядерных рисков.