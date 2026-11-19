Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с успешным проведением трёхсторонних переговоров с участием Дональда Трампа. Российский лидер поблагодарил китайского коллегу за инициативу и назвал сам факт поиска общих решений положительным результатом встречи.

«Я, во-первых, хочу поздравить председателя КНР с тем, что его начинание удалось, оно прошло успешно, а во-вторых, поблагодарить его за эту инициативу», — сказал глава государства журналистам после саммита в Китае.

По словам Путина, участники переговоров своевременно подняли важные вопросы международной повестки. Особое значение президент придал не только содержанию дискуссии, но и возможности найти общие подходы к решению существующих проблем.

Российский лидер подчеркнул, что сам факт обсуждения накопившихся разногласий и поиска общего знаменателя уже заслуживает положительной оценки.

Первая отдельная встреча руководителей России, США и Китая прошла 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в Шэньчжэне. Она продолжалась 1 час 29 минут, хотя первоначально на беседу отводили около часа.

Ранее Life.ru рассказывал о переговорах Путина и Си Цзиньпина 18 ноября. В ходе более чем двухчасовой встречи лидеры затронули наиболее острые международные и региональные вопросы. Общение проходило сначала в расширенном составе делегаций, а затем продолжилось за закрытыми дверями. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал раскрывать конкретные договорённости сторон.

Утром следующего дня Путин отдельно встретился с Трампом. Их разговор занял около 35–40 минут и был посвящён в том числе украинскому урегулированию и российско-американским отношениям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал беседу как хорошую, отметив, что даже за ограниченное время лидеры успели затронуть несколько вопросов.