Министру обороны Великобритании Уэзу Стритингу стоит обратиться напрямую в российское военное ведомство, если Лондону необходим диалог. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге ответила на его предложение создать дополнительные каналы связи с Москвой.

«Если есть такая необходимость, я уверяю, там снимут трубки и пообщаются», — сказала дипломат о возможности контактов с Минобороны России.

Захарова также напомнила, что, по позиции Москвы, российская сторона не была инициатором сворачивания двусторонних каналов общения с Соединённым Королевством.

Напомним, в интервью Financial Times Стритинг высказался за дополнительные контакты между Москвой и Лондоном, прежде всего между военными. Действующие главы оборонных ведомств и начальники штабов Великобритании не общались с российскими коллегами с 2022 года. Стритинг предложил наладить прямую связь с Россией для снижения риска просчётов.