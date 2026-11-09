Новый пакет американской помощи на 15 миллиардов долларов не позволит Украине изменить положение на фронте. Россия сохранит своё военное преимущество независимо от дополнительных поставок, считает британский аналитик Александр Меркурис. Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала.

«Россия обладает подавляющим преимуществом перед Украиной. И это преимущество сейчас таково, что изменить его уже невозможно. Дополнительные 15 миллиардов долларов, выделение которых Украине сейчас обсуждает новый состав конгресса США, контролируемый демократами, ровным счётом ничего не изменят», — заявил Меркурис.

По оценке аналитика, возможное выделение дополнительных средств Киеву не приведёт к существенным переменам в ходе боевых действий. Он полагает, что даже новый пакет поддержки Вашингтона не позволит ВСУ компенсировать преимущество российских войск.

Меркурис также высказался о перспективах урегулирования конфликта. По его мнению, западным странам необходимо договориться с Москвой о новой системе безопасности в Европе. В противном случае, считает эксперт, Украина рискует потерпеть полное военное поражение.

Ранее сообщалось, что Демократическая партия США после победы на промежуточных выборах намерена добиться выделения Украине нового пакета помощи на сумму около 15 миллиардов долларов. Демократы планируют использовать контроль над обеими палатами Конгресса, чтобы увеличить военную поддержку Киева и не допустить смягчения американских санкций против России. Особое внимание законодатели собираются уделить укреплению украинской противовоздушной обороны и восстановлению энергетической инфраструктуры. При этом сторонники дополнительного финансирования рассчитывают согласовать часть экстренных мер ещё до января, пока продолжает работу действующий состав Конгресса. После этого демократы намерены задействовать бюджетные полномочия для усиления давления на администрацию президента Дональда Трампа.